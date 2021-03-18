Служба безопасности Украины проводит экспертизы и изучает многочисленные документы, изъятые в рамках производства относительно «теневой» реализации некачественных нефтепродуктов через сети АЗС, что причинило государству ущерб от уклонения от налогов на 240 миллионов гривен.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-центре СБУ.

«Идет следствие, назначен ряд экспертиз, в том числе экономических и экспертизы качества, изучаются документы, изъятые в ходе многочисленных обысков», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 11 марта сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабные обыски в рамках производства относительно «теневой» реализации некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов, по словам правоохранителей, составляет около 240 млн грн.

Правоохранители провели более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления. Мероприятия осуществлялись с участием работников Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы и были направлены на дальнейший сбор доказательств и сведений, касающихся обстоятельств содеянных уголовных правонарушений.

По данным СМИ, речь идет о сети станций топлива Glusco, которую связывают с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народным депутатом Виктором Медведчуком.