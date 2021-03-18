Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что на сегодня нет оснований для вручения подозрения главе политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом генпрокурор сообщила журналистам, передает УНИАН.

«Мы разграничиваем санкции и уголовное производство. Там, где есть уголовное производство, это - юридический вопрос. Есть ли такие производства? Есть. Но я эти дела не расследую. Ко мне приходят органы следствия и говорят: есть материалы, посмотрите, надо подписать подозрение. Я смотрю доказательную базу, и, если считаю подозрение аргументированным и законным, я это делаю. На сегодняшний день ни один орган расследования материалов (в отношении Медведчука. – Ред.) не предоставил. А что касается санкций, то вы знаете, что материалы предоставила СБУ, и я считаю их обоснованными, и поэтому я поддержала эти санкции на СНБО», - сказала Венедиктова.

Также она добавила, что существует несколько дел, в которых фигурирует Медведчук.

«Есть несколько таких дел, но они фактовые. Их достаточно много, и многие из них открываются по решению суда. Кто-то сообщает, что он что-то там написал, сказал, и это - государственная измена. Мы могли и не открывать (дела. – Ред.), потому что не видели состава преступления по государственной измене, но общественность пошла в суд, и суд нас обязал (открыть дело. – Ред.)».

Как ранее сообщал ForUm, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц.

В частности СНБО принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.