Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то украинцы отдали бы предпочтение председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку и его политсиле. Рейтинг Президента и партии «Слуга народа» падает, а «драконовские» методы борьбы с оппозицией, которые использует сейчас провластная команда, стали катализатором для ускорения этого процесса. Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказала политический эксперт Ирина Тиран.

По ее мнению, электорат Зеленского переходит к Медведчуку, потому что Президент не выполняет своих предвыборных обещаний.

«Люди бы проголосовали за «Оппозиционную платформу – За жизнь». Еще до всех этих драконовских методов борьбы (с оппозицией. – Ред.) электорат Зеленского постепенно переливался в ОПЗЖ, в партию Медведчука, потому что Зеленский не выполнял своих обещаний», – отметила Тиран.

Она подчеркнула, что после незаконных санкций против Виктора Медведчука и оппозиционных СМИ Зеленский и «Слуга народа» потеряют до 80 % своего электората.

«А когда власть "бомбанула" такими незаконными способами, процесс пошел гораздо быстрее. Это было катализатором. И скоро почти весь электорат, я думаю, процентов восемьдесят, Зеленский потеряет», – подчеркнула Ирина Тиран.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что санкции против оппозиции и давление на СМИ связаны с тем, что социально-экономический и политический кризис в стране привел к падению рейтинга власти в целом и личного авторитета Зеленского как Президента.

«Для того чтобы спасти себя и свою команду, они идут на крайние меры. Они идут по пути узурпации власти, по пути установления диктатуры власти в нарушение Конституции и законов», – подчеркнул парламентарий.