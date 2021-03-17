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Сразу после санкций Президента Украины против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука последовали санкции США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Владимир Зеленский поспешил поддержать американские меры, чтобы заявить о том, что Украина якобы объявляет войну олигархам. Но, по мнению Центра восточных исследований имени Марека Карпа в Варшаве, этот жест, призван лишь имитировать борьбу с коррупцией и олигархами. Об этом говорится в статье на официальном сайте независимого аналитического центра.

В статье говорится, что американские санкции против Коломойского носят символический характер.

«Санкции США в отношении Коломойского носят символический характер, но являются выражением поддержки Президенту Зеленскому, который в феврале ввел санкции против Виктора Медведчука», – считают в издании.

Также напоминается, что Владимир Зеленский априори не может применить такие же жесткие меры к Коломойскому, какие были применены к Медведчуку, так как олигарх контролирует часть депутатов президентской партии «Слуга народа».

«Коломойский контролирует группу из нескольких десятков депутатов в правящей фракции "Слуга народа", без голосов которых у уже распавшейся и расколотой партии Зеленского будут большие проблемы с принятием законопроектов. Более того, Коломойскому принадлежит один из крупнейших медиа-концернов в Украине, который до сих пор проводит информационную политику в поддержку Зеленского», – говорится в опубликованной аналитическим центром статье.

В заключение предполагается, что «волны», поднимаемые украинским Президентом вокруг Коломойского, вызваны желанием убедить всех, что его политика направлена на борьбу с олигархами в целом, а не на сведение личных счетов с Виктором Медведчуком.

«Это всего лишь жест, призванный имитировать борьбу с коррупцией и олигархами с целью удовлетворить западные структуры, которые оказывают финансовую поддержку Украине», – подчеркивает аналитик.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают украинскую политическую арену от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за эти решения Президенту неизбежно придется нести ответственность.
ForUm

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