Санкциями против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и закрытием оппозиционных СМИ Офис Президента Украины Владимира Зеленского пытается отвлечь внимание общества от готовящегося скандала из-за «вагнергейт». Об этом пишет влиятельная польская газета Rzeczpospolita.

Уточняется, что до сих пор в истории с «вагнеровцами» остается много вопросов, но украинская власть не спешит разглашать подробности, ссылаясь на то, что это государственная тайна.

«Власти заявляют, что это государственная тайна, и не разглашают никаких подробностей. Но, похоже, они готовятся к какому-то скандалу, постоянно пытаясь отвлечь от него внимание). Вероятно, именно поэтому в Киеве было принято решение так быстро закрыть пророссийские телеканалы», – цитирует издание Алексея Мельника, эксперта по безопасности киевского «Центра Разумкова».

Польская газета напоминает, что в июле прошлого года группе из более 30-ти «вагнеровцев» было поручено охранять нефтеперерабатывающий завод в Венесуэле. Они должны были лететь через Минск в Стамбул, а оттуда в Каракас, не подозревая, что самолет, как якобы планировали украинские спецслужбы, должен был совершить аварийную посадку в Киеве.

«Однако, несколько десятков человек из этой группы были задержаны белорусскими службами и переданы России», – пишет Rzeczpospolita, уточняя, что подробности этой загадочной операции вскоре раскроет британское интернет-издание Bellingcat в документальном фильме-расследовании, который «спровоцирует настоящее землетрясение на Днепре», – говорится в статье.

По информации ведущего журналиста Bellingcat Христо Грозева, незадолго до отъезда наемников из Минска в Стамбул в Офисе Президента Украины Владимира Зеленского приняли решение приостановить операцию на несколько дней, и это, в свою очередь, привело к провалу всей затеи.

Польское медиа уточняет, что один из героев расследования Bellingcat – украинский военный журналист Юрий Бутусов – сообщил, что Президент, руководитель его ведомства Андрей Ермак и еще несколько человек из ближайшего окружения главы государства принимали участие в решающем разговоре о завершающей фазе операции.

«Украинские СМИ уже несколько недель размышляют о том, что в Офисе Зеленского поселился "крот", который в последний момент передал информацию россиянам… "Украинская правда" утверждает, что незадолго до своего увольнения Бурба сообщил Президенту, что причиной провала операции стала измена, и потребовал, чтобы все, кто об этом знал, прошли проверку на детекторе лжи», – сообщает Rzeczpospolita.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.