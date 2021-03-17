также в разделеПолитика
Тиран: Из-за санкций против Медведчука Зеленский потеряет 80% своего электората 3
В Раде обнародовали законопроект о денонсации «харьковских соглашений» 7
Аналитический центр имени Марека Карпа: Зеленский имитирует борьбу с олигархами с целью угодить Западу и оправдать репрессии против Медведчука 11
Зеленский раскритиковал силовиков за слабую борьбу в сфере охраны окружающей среды 10
Rzeczpospolita: Санкциями против Медведчука Зеленский отвлекает внимание от скандала с «вагнеровцами» 14
Дягиль: Из-за санкций действующей власти происходит консолидация электората партии Медведчука 21
Кулеба прокомментировал доклад разведки США о вмешательстве в выборы 20
Хурсин: Настоящая цель «вброса» с «пленками Медведчука-Суркова» - это Порошенко и Яценюк 24
ОАСК открыл производство по аннулированию регистрации партии «Идея нации» 10
Зеленский назначил нового зама Ермаку 53
Прилепа: Закон о работе в ІТ поможет стране привлечь инвестиции 16
Загородний: Закрывая «телеканалы Медведчука», власть пошла путем установления диктаторского режима 53
Ткаченко: Слухи об опасности AstraZeneca могут быть связаны с РФ 20
В «Слуге народа» назвали поведение Арестовича свинством 61
Эксперты: Швейцария и Италия взяли на вооружение «формулу успеха», которую разработал для Украины Медведчук 64
Кулеба объяснил, почему страны ЕС не могут поделиться вакцинами с Украиной 32
Скворцов: Из-за репрессивной политики Зеленского его избиратели массово уходят к Медведчуку 64
Законопроект о назначении директоров НАБУ и ГБР направлен в КСУ 10

Президент Украины Владимир Зеленский ставит свои личные интересы и политические амбиции выше жизней украинских граждан. Об этом говорят слова главы государства о том, что он осознает последствия своих действий, направленных против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которые привели к эскалации конфликта на Донбассе и новым жертвам с обеих сторон. Об этом пишет известный американский экономический еженедельник Barron’s.

Издание информирует, что в прошлом месяце Украина ввела санкции против оппозиционного политика Виктора Медведчука, обвинив его в финансировании терроризма.

«В заявлении партии Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" говорится, что санкции были "актом политических репрессий"», – цитирует американское медиа ОПЗЖ, напоминая, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский лишил лицензии три оппозиционных телеканала: «112 Украина», NewsOne и ZIK. 

В статье отмечается, что сразу после активных атак украинского Президента на оппозицию началась эскалация конфликта на Востоке Украины, который считался замороженным с момента заключения соглашения о прекращении огня в июле прошлого года.

«Наблюдатели говорят, что всплеск насилия может быть вызван санкциями Украины против Медведчука», – говорится в материале.

Это связывают также с тем, что Медведчук с начала конфликта был активным участником переговорного процесса и обмена пленными, а в последнее время Зеленский не допускал политика к решению этих вопросов.

В свою очередь, пишет издание, Владимир Зеленский подтвердил, что осознает последствия своих действий.

«Мы понимаем, что есть последствия. Мы понимаем, что количество вооруженных провокаций на фронте увеличилось», – цитирует американский информационный ресурс слова Президента Украины.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что надеется на то, что украинской власти хватит трезвого ума, чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере Донбасса и тех граждан Украины, которые там проживают.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги