Действующая власть боится правды, поэтому она пошла путем установления диктаторского режима, в частности, закрывая оппозиционные телеканалы, которые доносили правду гражданам Украины.

Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявил народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний.

При этом, продолжил свою мысль политик, другие оппозиционные политические силы, в первую очередь партия Оппозиционная платформа – За жизнь, не боятся говорить о реальном положении дел в стране.

«Как живет Украина, как живут люди в этой стране, какой уровень зарплат, пенсий, социальной помощи, сколько люди платят за жилищно-коммунальные услуги», – политик перечислил темы, которые регулярно поднимает ОПЗЖ.

По словам парламентария, когда украинцы и оппозиционные политики говорят о том, что медицинская реформа власти уничтожила медицину в Украине, что власть провалила борьбу с коронавирусом, преодоление последствий пандемии и вакцинацию, это и есть реальная правда.

«И для того, чтобы никто не говорил правду, чтобы она не доходила к людям, власть придумала Центр противодействия дезинформации. Они будут говорить о том, какая власть в Украине хорошая, как она эффективно и настойчиво работает на благо Украины и на благо каждого украинца», – убежден народный депутат.

Однако, подчеркнул нардеп, что бы ни говорила власть – реальное положение вещей будет говорить людям совсем о другом.

«Центр, который придумала власть, – это ее страх перед собственным народом, страх того, чтобы народ не знал реальной правды. Но все равно правда побеждает, как бы власть ни старалась», – подытожил Юрий Загородний.

Ранее политик заявлял, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» надеется на то, что суд примет правильное решение и защитит заблокированные украинские телеканалы.

«Эта надежда появилась после того, когда по требованию нашей фракции нас поддержали другие фракции в Верховной Раде. Был принципиальный, серьезный разговор в кабинете главы ВРУ, который закончился тем, что все лидеры фракций подписали письмо, вызывающее на заседание главу СБУ для дачи объяснений: на основании чего было решено закрыть «Перший Незалежний», – сказал парламентарий.

Также Юрий Загородний отметил, что вопрос вакцинации от коронавируса переведен в Украине в политическую плоскость, со стороны действующей власти наблюдается лишь «политическая трескотня».