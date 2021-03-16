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Швейцарская компания договорилась с Россией о производстве вакцины «Спутник V» на своем заводе в Италии. В то же время, все больше стран Европы отказываются от английско-шведской вакцины AstraZeneca из-за большой смертности. Об этом дискутировали эксперты в Facebook.

«Вслед за Австрией, Данией и Норвегией использование вакцины AstraZeneca приостановили Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия и Исландия. Причина - смерти от тромбоза, у нескольких человек вскоре после вакцинации развились тромбы», - сообщила журналист Анна Левинкова.

«Теперь ЛОМам главное грамотно пояснить, что настоящая AstraZeneca действительно вышла не очень, зато индийская «копия» надежнее оригинала», - пошутила Левинкова.

А журналист Роман Губриенко предложил рассмотреть ситуацию в том ключе, что Европа превратилась в «поле боя между классическими препаратами вроде «Спутник V» и РНК-вакцинами».

«Классические работают по принципу ослабленного возбудителя болезни. А РНК вроде AstraZeneca, если простым языком, влезают на генный уровень, поэтому от них можно ожидать чего угодно, вплоть до онкологии», - проинформировал журналист.

В связи с этим Губриенко сообщил, что параллельно с отказом ряда стран ЕС от AstraZeneca Италия и Швейцария запускают проект по производству вакцины «Спутник V», о производстве которой в Украине оппозиционный политик Виктор Медведчук договорился еще в декабре 2020 года. 

«Да, обратите внимание, что параллельно с валом отказов от AstraZeneca швейцарская ADIENNE Pharma & Biotech подписала договор, по которому будет производить вакцину («Спутник V» - Ред.) на своем заводе в Италии. То есть Швейцария и Италия взяли на вооружение формулу успеха, которую Украина благодаря Медведчуку могла запустить еще в декабре 2020 – начать производить «Спутник V» на своем производстве», - сделал вывод журналист.

По словам Губриенко, власть во главе с Зеленским «на амбразуру легли», лишь бы не допустить производства «Спутника V» в Харькове, как предлагал Медведчук.

«С учетом того, что Европа переориентируется на классические вакцины, Италия и Швейцария заработают себе репутационные и финансовые бонусы. В связи с этим вопрос, почему Зеленский и компания «на амбразуру легли», чтобы не допустить производства «Спутника V» в Харькове, хотя Медведчук все для этого сделал», - заключил журналист.

«Гендиректор ВОЗ ввел такое понятие как «вакцинный национализм» - когда богатые страны забрали все вакцины себе. А как назвать поведение Зеленского, Степанова и прочих «ляшков», которые не дают Украине реализовать свою «формулу успеха» и пытаются запихать нас «хоть тушкой, хоть чучелом» в страны третьего-четвертого мира?» - возмутился журналист Роман Губриенко.
ForUm

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