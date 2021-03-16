С первых дней после избрания на пост президента Украины Владимир Зеленский воспринимал оппозицию как сильного и опасного конкурента. А после беспрецедентного падения его популярности и рейтингов «Слуги народа» глава государства увидел в председателе Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Викторе Медведчуке реальную угрозу. Боясь потерять власть, Зеленский направил все силы на реализацию репрессивной политики по отношению к лидеру оппозиции. Об этом заявил публицист Дмитрий Скворцов.

«Безусловно, эти партии и раньше мешали власти. С первых месяцев после прихода к власти Зеленского и неограниченной законодательной власти "Слуги народа" ОПЗЖ выступала для них главным конкурентом, да и сам Зеленский прямым текстом и своими действиями постоянно дает понять, что воспринимает Медведчука как самого мощного из своих конкурентов», – подчеркнул публицист.

Также он добавил, что после того, как популярность действующего Президента и его партии начала стремиться к нулю, негативное отношение власти к оппозиции только усилилось, а Виктор Медведчук стал самым опасным «идеологическим оппонентом».

«После того, что СНБО в обход правоохранительных органов и суда совершил с телеканалами, связанными с оппозицией, после того как наложил санкции на собственных граждан (что не предусмотрено законом): Виктора Медведчука, Оксану Марченко, Тараса Козака, "в этой стране" все возможно. Тем более это будет возможно в случае отмашки из-за океана. Правда, официальной позиции Белого дома мы пока не знаем, поэтому все активнее звучат голоса, что это самодеятельность сводного ВИА "зеленых" и временной поверенной США Кристины Квин», – заявил Скворцов, комментируя запрет на деятельность «Оппозиционной платформы – За жизнь», который рассматривается как один из возможных вариантов дальнейшего развития событий на политической арене Украины.

«Не думаю, что репрессивной машине Зеленского составит большого труда натянуть сову на глобус, "сочинив" причины для того, чтобы запретить ОПЗЖ Медведчука. Но сомневаюсь, что эта попытка будет успешной. Во-первых, даже американская пресса отмечает, что власти Украины не предоставили никаких доказательств, чтобы запретить телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Многие мировые СМИ прямо пишут, что это юридический произвол. Во-вторых, есть негативная реакция в лице ООН, а ООН во многом отражает и позицию США тоже», – подчеркнул публицист, добавив, что такими действиями окружение подталкивает Зеленского к тому, что он станет «нерукопожатным» в мире. Кроме того, такие действия еще больше оттолкнут от Зеленского избирателей, которые массово уходят к Медведчуку.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что санкции против оппозиции и давление на СМИ связаны с тем, что социально-экономический и политический кризис в стране привел к падению рейтинга власти в целом и личного авторитета Зеленского как президента.