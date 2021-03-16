Вместо того чтобы сосредоточить свои силы на решении многочисленных социальных и экономических проблем в стране, которые привели к обнищанию украинских граждан, власть во главе с Президентом Владимиром Зеленским занимается сведением личных счетов с народным депутатом Украины, председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и независимыми СМИ. Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказал социолог Павел Кутуев.

«Государству нужно было заниматься не борьбой со свободными медиа, не борьбой с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, не попытками закрыть ваши каналы на YouTube, и это подтверждает, что речь не шла не о борьбе с финансированием терроризма, а просто о борьбе чиновников, которым не нравятся каналы. Власти надо было сосредоточиться на вопросе обнищания населения», – подчеркнул эксперт.

Согласно заявлению партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», представители «Слуги народа» причастны к организации «фейковых» акций протеста против оппозиции, которые были организованы для якобы демонстрации того, что украинцев беспокоят не высокие тарифы и низкие зарплаты, а недостаточно жесткие санкции против Медведчука. По мнению социолога, такие махинации со стороны пропрезидентской политсилы говорят о зависти к оппозиции и ее лидеру.

«За все это время они (члены партии "Слуга народа". – Ред.) так и не стали партией. Нет идеологии, нет политической институционализации. Поэтому становится завидно, что есть дееспособная оппозиция – имею в виду ОПЗЖ – структурированная, со своей идеологией, со своими мощными лидерами, с таким заметным политиком как Виктор Медведчук во главе. Поэтому осуществляются какие-то аферы на таком уровне, чтобы показать, что "мы тоже как бы есть", "мы тоже участники политического процесса". Но происходит имитация участия в политическом процессе, к сожалению», – подчеркнул Павел Кутуев.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что санкции против оппозиции и давление на СМИ связаны с тем, что социально-экономический и политический кризис в стране привел к падению рейтинга власти в целом и личного авторитета Зеленского как Президента.