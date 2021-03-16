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Уровень доверия украинцев к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову продолжает превышать уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 до 9 марта.

При этом, ко всем политикам, государственным чиновникам и общественным деятелям, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие.

Несколько чаще по сравнению с другими доверие выражается Разумкову (ему доверяют 38% опрошенных, однако не доверяют - 48%), президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 31% и не доверяют 63%, шоумену и телеведущему (член партии «Голос») Сергею Притуле соответственно 31% и 51%, мэру Киева Виталию Кличко соответственно 29% и 62%.

Чаще всего респонденты выражают недоверие одному из лидеров партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Виктору Медведчуку (78%, тогда как доверяют ему 13%), нардепу от «ОПЗЖ» Вадиму Рабиновичу (соответственно 76,5% и 14%), бывшему президенту Грузии и Михаилу Саакашвили (соответственно 74% и 15%), пятому президенту Украины, лидеру «Евросолидарности» Петру Порошенко (соответственно 73% и 22%), действующему премьеру Украины Денису Шмыгалю (соответственно 72% и 16%), главе МВД Украины Арсену Авакову (соответственно 72% и 19%), лидеру «Батькивщины» ЮлииТимошенко (соответственно 72% и 20,5%), одному из лидеров «ОПЗЖ» Юрию Бойко (соответственно 71,5% и 21,5%).
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