Рейтинги популярности украинских политиков в СМИ за февраль текущего года свидетельствуют, что на расстановку сил в высшей политической лиге повлияло противостояние Офиса президента Владимира Зеленского и оппозиции. Об этом написала на сайте «Корреспондент» политолог Елена Броницкая.

Броницкая напомнила, что экс-президент Петр Порошенко, занявший 4-ую позицию, стал официальным собственником телеканала «Прямой». В то же время, отметила политолог, министр здравоохранения Максим Степанов присутствует в тройке лидеров, потому что тема № 1 в СМИ - это эпидемия коронавируса.

«Власть провалила и старт вакцинации - кампания по прививкам началась не 15 февраля, а только 10 дней спустя. Да и китайскую вакцину Sinovac, о которой Степанов и компания рапортовали, начиная с декабря месяца, украинцы в итоге так и не увидели. Вместо этого, Степанов в авральном порядке полетел в Индию, откуда привез 500 тысяч доз Covishield. Индийская реплика AstraZeneca мало того, что не гарантирует качества британско-шведской вакцины, так еще и во всем мире ее раздают бедным странам бесплатно. А «зеленые» умудрились купить Covishield для Украины, да еще и втридорога», - подчеркнула эксперт.

В то же время, как пояснила Броницкая, Виктор Медведчук выдвинулся на первый план в рейтингах популярности в СМИ в результате войны, которую власть во главе с Зеленским развернула против «Оппозиционной платформы - За жизнь» и лично главы политсовета ОПЗЖ.

«Сначала 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, критиковавших власть и транслировавших мнение оппозиции (этот шаг уже осудили ООН и международные федерации журналистов). А затем последовали санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и еще ряда граждан Украины и России», - сообщила эксперт.

Броницкая подчеркнула, что Офис президента, начав политическую «войну» против Медведчука, добился только роста рейтинга оппозиционного политика.

«Но самое удивительное, что история войны Офиса президента против своего главного политического оппонента оказалась иллюстрацией классической поговорки про «не так сталося, як гадалося». Спустя месяц мы видим, что власть своими репрессиями добилась разве что роста рейтинга оппозиции. Вплоть до того, что в начале марта центр «Социальный мониторинг» назвал Медведчука вторым среди наиболее предпочтительных кандидатов в президенты (Зеленский - 24,6 %, Медведчук - 16,3 %, Порошенко - 15,1 %)», - аргументировала политолог.

«А в партийном зачете «Слуга народа» либо пропустила ОПЗЖ вперед, либо делит с ней первое место», - добавила она.

По словам Броницкой, занявший первое место президент Владимир Зеленский в феврале продемонстрировал резкий разворот политического курса.

«А война против ОПЗЖ и Медведчука показала, кого власть сегодня считает своим главным политическим оппонентом. В феврале Зеленский заявил, что если он не сможет закончить войну на Донбассе, то президентом Украины должен стать другой человек. Да и иностранная пресса начала очень критично писать о Зеленском. Серьезным «красным сигналом» стала статья в крупнейшей немецкой газете «Зюддойче Цайтунг» о том, что украинцы разочаровываются в Зеленском, а также, что редко у какого украинского президента рейтинг падал так стремительно», - проинформировала автор.

«В целом, как видим, на расстановку сил в высшем эшелоне повлиял новый виток политической борьбы, когда в феврале власть во главе с Зеленским начала настоящую войну против своего главного идеологического и политического оппонента», - заключила политолог Елена Броницкая.