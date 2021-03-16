также в разделеПолитика
В Кремле назвали мифом новый мирный план Киева по Донбассу 6
«Воспринимаем как угрозу»: Россия назвала «Крымскую платформу» нелегитимной 23
Позиция Китая по Крыму не изменилась из-за «Мотор Сичи» 36
Секретарь СНБО Данилов признал, что санкции против оппозиции – это политическое преследование 41
Разумков о «харьковских соглашениях»: Нардепы не несут ответственности за голосование 23
Зеленский: Первая прививка против COVID снижает вероятность заражения на 65% 17
Le Figaro: Медведчука обложили санкциями и вызывали на допрос в СБУ за критику украинской власти 39
«Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме!» – эксперт о видеообращении Зеленского по итогам СНБО 144
Депутаты вызвали в Раду Степанова 22
Дубинского исключили из партии «Слуга народа» 39
The National Interest: Украине следует согласиться на вакцину «Спутник V», о которой договорился Медведчук 66
Невядомский: Дошло до того, что Медведчук выполняет предвыборные обещания Зеленского 80
Броницкая: Власть делает все, чтобы санкции против Медведчука оставались на слуху, а об отсутствии санкций против Коломойского забыли 84
В США рассказали, почему Байден откладывает разговор с Зеленским 144
Дубинский отрицает свое отстранение 47
Financial Times: Санкции против Медведчука – это последняя надежда Зеленского добиться расположения Байдена 143
Дубинского сняли с поста главы киевской областной организации «Слуги народа» 30
Арахамия: «Слуга народа» в понедельник инициирует создание ВСК по делу «вагнеровцев» 35

Рейтинги популярности украинских политиков в СМИ за февраль текущего года свидетельствуют, что на расстановку сил в высшей политической лиге повлияло противостояние Офиса президента Владимира Зеленского и оппозиции. Об этом написала на сайте «Корреспондент» политолог Елена Броницкая.

Броницкая напомнила, что экс-президент Петр Порошенко, занявший 4-ую позицию, стал официальным собственником телеканала «Прямой». В то же время, отметила политолог, министр здравоохранения Максим Степанов присутствует в тройке лидеров, потому что тема № 1 в СМИ - это эпидемия коронавируса.

«Власть провалила и старт вакцинации - кампания по прививкам началась не 15 февраля, а только 10 дней спустя. Да и китайскую вакцину Sinovac, о которой Степанов и компания рапортовали, начиная с декабря месяца, украинцы в итоге так и не увидели. Вместо этого, Степанов в авральном порядке полетел в Индию, откуда привез 500 тысяч доз Covishield. Индийская реплика AstraZeneca мало того, что не гарантирует качества британско-шведской вакцины, так еще и во всем мире ее раздают бедным странам бесплатно. А «зеленые» умудрились купить Covishield для Украины, да еще и втридорога», - подчеркнула эксперт.

В то же время, как пояснила Броницкая, Виктор Медведчук выдвинулся на первый план в рейтингах популярности в СМИ в результате войны, которую власть во главе с Зеленским развернула против «Оппозиционной платформы - За жизнь» и лично главы политсовета ОПЗЖ.

«Сначала 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, критиковавших власть и транслировавших мнение оппозиции (этот шаг уже осудили ООН и международные федерации журналистов). А затем последовали санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и еще ряда граждан Украины и России», - сообщила эксперт.

Броницкая подчеркнула, что Офис президента, начав политическую «войну» против Медведчука, добился только роста рейтинга оппозиционного политика.

«Но самое удивительное, что история войны Офиса президента против своего главного политического оппонента оказалась иллюстрацией классической поговорки про «не так сталося, як гадалося». Спустя месяц мы видим, что власть своими репрессиями добилась разве что роста рейтинга оппозиции. Вплоть до того, что в начале марта центр «Социальный мониторинг» назвал Медведчука вторым среди наиболее предпочтительных кандидатов в президенты (Зеленский - 24,6 %, Медведчук - 16,3 %, Порошенко - 15,1 %)», - аргументировала политолог.

«А в партийном зачете «Слуга народа» либо пропустила ОПЗЖ вперед, либо делит с ней первое место», - добавила она.

По словам Броницкой, занявший первое место президент Владимир Зеленский в феврале продемонстрировал резкий разворот политического курса.

«А война против ОПЗЖ и Медведчука показала, кого власть сегодня считает своим главным политическим оппонентом. В феврале Зеленский заявил, что если он не сможет закончить войну на Донбассе, то президентом Украины должен стать другой человек. Да и иностранная пресса начала очень критично писать о Зеленском. Серьезным «красным сигналом» стала статья в крупнейшей немецкой газете «Зюддойче Цайтунг» о том, что украинцы разочаровываются в Зеленском, а также, что редко у какого украинского президента рейтинг падал так стремительно», - проинформировала автор.

«В целом, как видим, на расстановку сил в высшем эшелоне повлиял новый виток политической борьбы, когда в феврале власть во главе с Зеленским начала настоящую войну против своего главного идеологического и политического оппонента», - заключила политолог Елена Броницкая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги