Говоря о причинах введения Украиной санкций против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, а также о причинах закрытия оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов забыл об официальной версии Киева и признал, что данные действия – часть политического противостояния. Интервью с Даниловым опубликовало популярное польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

После вопроса о закрытии трех оппозиционных телеканалов секретарь СНБО начал говорить о пропаганде и о том, что контент, транслировавшийся этими медиа, нес прямую угрозу национальной безопасности Украины. И только после прямого напоминания журналиста Данилов вспомнил, что официальная версия Киева – финансирование СМИ с территории непризнанных республик.

«То есть телеканалы были закрыты из-за информационной политики, а не – как вы сообщали ранее – из-за того, что они финансировались за счет торговли углем на оккупированном Донбассе?» – удивился журналист.

Далее секретарь СНБО не смог прямо ответить ни на один вопрос, касающийся подтверждения выдвинутых украинской властью обвинений в адрес оппозиционных депутатов и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Данилов решил ограничиться общими фразами с неким загадочным флером, совершенно неуместным для официального представителя государства.

«Я не могу вдаваться во все подробности, но когда они выйдут наружу, они будут шоком», или «есть много имен, которые пересекаются в разных местах», а также «ничего нельзя скрыть в современном мире. Рано или поздно все станет ясно», – отвечал секретарь СНБО на совершенно конкретно поставленные вопросы.

А в заключение интервью господин Данилов назвал Донбасс, где проживают тысячи украинцев, – концлагерем.

Ранее народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что не беспокоится о своих возможных финансовых потерях из-за санкций. Парламентарий куда больше озабочен судьбой страны и захлестнувшим Украину беспределом действующей властной команды.