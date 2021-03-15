также в разделеПолитика
Секретарь СНБО Данилов признал, что санкции против оппозиции – это политическое преследование 30
Разумков о «харьковских соглашениях»: Нардепы не несут ответственности за голосование 15
Зеленский: Первая прививка против COVID снижает вероятность заражения на 65% 12
«Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме!» – эксперт о видеообращении Зеленского по итогам СНБО 80
Депутаты вызвали в Раду Степанова 21
Дубинского исключили из партии «Слуга народа» 36
The National Interest: Украине следует согласиться на вакцину «Спутник V», о которой договорился Медведчук 60
Невядомский: Дошло до того, что Медведчук выполняет предвыборные обещания Зеленского 80
Броницкая: Власть делает все, чтобы санкции против Медведчука оставались на слуху, а об отсутствии санкций против Коломойского забыли 84
В США рассказали, почему Байден откладывает разговор с Зеленским 144
Дубинский отрицает свое отстранение 47
Financial Times: Санкции против Медведчука – это последняя надежда Зеленского добиться расположения Байдена 141
Дубинского сняли с поста главы киевской областной организации «Слуги народа» 28
Арахамия: «Слуга народа» в понедельник инициирует создание ВСК по делу «вагнеровцев» 35
«Слуги народа» Киевской области против назначения Дубинского в руководящий орган партии 31
Украинские спецслужбы не имели права разглашать информацию о допросе Медведчука – пакистанские СМИ 106
«Слуга народа» попросит Зеленского идти на второй срок 25
Президент почтил память погибших в Куреневской трагедии 97

Санкции в отношении народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука были введены из-за критики в адрес Президента Зеленского. После этого оппозиционного политика вызвали на допрос в СБУ. И, несмотря на то, что тема допроса является тайной следствия, сотрудники правоохранительных органов охотно рассказывают журналистам подробности визита Медведчука в Службу безопасности Украины. Об этом пишет популярная ежедневная французская газета Le Figaro.

Издание сообщает: в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» подтвердили информацию о визите Медведчука в СБУ, но уточнили, что тема допроса является тайной следствия. 

«Тема допроса представляет собой тайну следствия», – цитирует Le Figaro заявление ОПЗЖ, в котором осуждаются «политически мотивированные репрессии».

Несмотря на это, источник в правоохранительных органах заверил французского журналиста, что депутат был вызван в рамках расследования по обвинению в «государственной измене и не только».

Далее в известной французской газете Le Figaro напомнили, что в прошлом месяце Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о наложении санкций на Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко, а в начале февраля Президент Украины Владимир Зеленский закрыл три оппозиционных телеканала.

По мнению автора статьи, санкции в отношении Виктора Медведчука были введены за то, что политик постоянно критикует действующую власть.

«Виктор Медведчук регулярно обвиняет Киев в том, что он "ничего не сделал" для прекращения войны с сепаратистами. По словам Киева, он несколько лет был украинским представителем в переговорах с боевиками», – пишет Le Figaro.

Ранее народный депутат Украины председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если бы у власти были хоть какие-то доказательства его вины в предъявленных обвинениях, то их бы уже давно обнародовали.

«Если бы я участвовал в преступных схемах, в которых многие из них участвуют, если бы я наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу, то разве власть не сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов не привлекла бы меня к ответственности? Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином», – подчеркнул Медведчук.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7107 грн.
37
Теги