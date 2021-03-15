Похоже, Зеленский начинает подозревать, что они наломали дров c незаконными санкциями против Медведчука и других граждан Украины, а также с запретом телеканалов «по беспределу», а США не собираются подставляться и прикрывать «косяки» «Порошенко № 2». Об этом в своей колонке под названием «Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме!» для издания «Капитал» пишет политический обозреватель Алексей Куракин.

При этом эксперт подчеркивает, что заявленный курс на борьбу с олигархами – это повторение старого лозунга Порошенко про «деолигархизацию».

«В новом видео Зеленский заявил курс на «деолигархизацию». Но на самом деле «Я Ваш приговор» не сказал ничего нового, он просто продолжает копировать Порошенко. И даже говорит теми же словами», – замечает журналист.

«Не верите? Точно такие же речи на старте своего президентского срока говорил Порошенко. 7 июня 2015 года, интервью французскому Le Monde. Как выразился тогда Порошенко, деолигархизация – «это не соглашение с олигархами, это борьба. Не против людей, а против системы». А еще Порошенко пообещал, что украинская власть хочет вернуть государственные активы, которые государство потеряло за последние 23 года», – напоминает автор.

Поэтому Куракин уверен, что «деолигархизация» от Зеленского – это просто прикрытие для репрессий против «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и «наезда» на телеканалы.

«Но мы в курсе, что за пять лет такой «деолигархизации» сам Порошенко выдвинулся в топ-10 самых богатых олигархов Украины. И когда теперь уже Зеленский обещает «деолигархизацию», то мы понимаем, что это просто прикрытие – для нового передела собственности, политических репрессий против оппозиции – ОПЗЖ Медведчука, партии одного блогера – и для «наездов» на неугодные СМИ, как в случае с «112 Украина», ЗИК и Ньюсван», – объясняет автор.

Куракин считает, что не заслуживают доверия слова Зеленского о том, что земля принадлежит народу Украины, потому что именно «зеленые» разрешили продавать земли сельскохозяйственного назначения.

«Особенно трогательно прозвучал пассаж о том, что «справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить те, кто считал... что могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины». Напомню, что именно «зеленые» во главе с Зеленским год назад «хоть тушкой, хоть чучелом» продавили продажу земли (хотя более 70 % украинцев против). И именно благодаря Зеленскому с июля 2021 года украинские черноземы пойдут на распродажу», – аргументирует журналист.

Куракин также обращает внимание на слова президента, что он нуждается в поддержке иностранных партнеров. По словам журналиста, Зеленский смирился с тем, что Белый дом не демонстрирует к нему никакого интереса.

«Да, и классическая оговорка по Фрейду. «В дополнительной мотивации от наших партнеров я не нуждаюсь. Поддержки – да. И за нее мы всегда будем благодарны». Как тут не вспомнить, что в Офисе президента уже больше двух месяцев ждут звонка от Джо Байдена, а новый президент США все не звонит. Похоже, Зеленский начинает подозревать, что они наломали дров c незаконными санкциями против Медведчука и других граждан Украины, а также запретом телеканалов «по беспределу», а США не собираются подставляться и прикрывать «косяки» этого «Порошенко № 2», – разъясняет журналист.

«В общем, бла-бла-бла, самолюбование и эгоизм. А по сути – «зеленая» компания не смогла придумать ничего лучше, кроме как для прикрытия передела и репрессий повторять позавчерашние речи Порошенко», – заключает политический обозреватель Алексей Куракин.