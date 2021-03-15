Полное бездействие украинской власти и неспособность решать стоящие перед правительством задачи, привели к тому, что функцию власти в стране выполняет оппозиция и лично председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказал президент ОО «Всеукраинская ассоциация судей в отставке» Денис Невядомский.
Он отметил, что каждый вопрос, который не под силу решить власти Зеленского, решает Медведчук и его политсила.
«В конструктивных и рациональных вещах власть в одни ворота проигрывает оппозиции, прежде всего партии Медведчука. Дошло до того, что оппозиция в лице Медведчука выполняет предвыборные обещания Зеленского. Абсолютно все ключевые вызовы, по которым власть ударила в штангу, все они получаются у Медведчука. Это касается Минских соглашений и возврата пленных, это касается и вакцины, и скидки на газ. То есть основные моменты, которые являются для людей важными, проблемными», – подчеркнул эксперт.
Также он добавил, что именно это вызывает желание власти нейтрализовать оппозицию.
«Что касается методов, ну так это ж не ново, – сказал Денис Невядомский, имея в виду национал-радикалов, которые привлекаются украинской властью для дискредитации и запугивания Виктора Медведчука, его окружения и оппозиционных СМИ. – Определенные группы людей, которые не имеют ни чести, ни совести, но имеют физическую силу, всегда использовались властью для борьбы с оппозицией. Очень печально, что Украина доползла до такого состояния».
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.
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