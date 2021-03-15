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Очередное громкое заявление СНБО по поводу Харьковских соглашений и привлечения к ответственности депутатов, которые их подписали – это попытка власти переключить внимание «зрителей», которые с нетерпением ожидают от Зеленского санкций против Игоря Коломойского и медиахолдинга «1+1». Как это было в случае с лишением лицензии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также санкциями против народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказала политолог Елена Броницкая.

«Мы живем в стране, где отсутствует закон. Чтобы не поднимать вопрос санкций относительно Коломойского, решили поднять вопрос десятилетней давности», – отметила Броницкая, уточнив, что о Харьковских соглашениях вспомнили специально, чтобы затянуть время. – Для того чтобы мы с вами не поднимали эти вопросы, мы начинаем обсуждать 236 депутатов, мы начинаем обсуждать санкции против Медведчука, Марченко и против телеканалов».

Также эксперт добавила, что санкции в отношении Виктора Медведчука – это следствие падения рейтинга власти Зеленского.

«Начали разрабатывать санкции против Виктора Медведчука, против Оксаны Марченко, против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, где говорят правду, соответственно, власти это не нравится. Мы потеряли с ними два года. Доверие было колоссально большое, сейчас оно упало», – сказала политолог.

По мнению Броницкой, падение популярности Президента и его политсила произошло, в том числе и из-за отказа правительства от производства в Украине вакцины «Спутник V», о котором договорился Виктор Медведчук.

«Была возможность передать формулу для харьковского завода ("Биолек". – Ред.), была договоренность с центром "Гамалеи" – пожалуйста. Нет, мы этого не хотим. Хотя на "Спутник V" никаких нареканий совершенно нет, это единственная вакцина, которая прошла все пути, которой можно поддержать здоровье наших граждан. И если бы она изготовлялась на нашем заводе, она была бы уже украинской вакциной по российской лицензии. Мы могли на март изготовить 700 тысяч вакцин, и 367 тысяч человек в средине марта можно было бы уже вакцинировать», – подчеркнула Елена Броницкая.

Ранее народной депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что не беспокоится о своих возможных финансовых потерях из-за санкций. Парламентарий куда больше озабочен судьбой страны и захлестнувшим Украину беспределом действующей властной команды. 
ForUm

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