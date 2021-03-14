Партия Слуга народа в понедельник, 15 марта, планирует инициировать создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию дела «вагнеровцев» и «пленок Суркова-Медведчука».

Об этом на брифинге после съезда политсилы сообщил лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Вместе с тем он уточнил, что тематика деятельности ВСК будет касаться не только дела «вагнеровцев».

«Мы создаем ВСК, она не о „вагнеровцах“, но ситуация с „вагнеровцами“ входит и должна быть рассмотрена в первую очередь в этой ВСК. Она будет шире. Почему она шире? Потому что недавно также были обнародованы пленки Суркова-Медведчука, которые вызвали большой резонанс в обществе. Поэтому два первых эпизода, которые должны расследоваться на этой ВСК, — это ситуация с „вагнеровцами“ и ситуация с этими пленками», — рассказал Арахамия.

Он также сообщил, что были направлены соответствующие письма об участии в ВСК всем парламентским фракциям.

По информации Давида Арахамия, по состоянию на сейчас согласием ответили депутатская группа Доверие, Партия За будущее, ОПЗЖ. Пока не выдвинули своих представителей в ВСК фракции Голос и Европейская солидарность, добавил он.

«В понедельник это будет рассматриваться на регламентном комитете (комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента — ред.). Если будет положительный ответ, я думаю, что будет, то эта ВСК будет вынесена на голосование в Верховную Раду», — отметил Арахамия.

7 сентября 2020 года на сайте электронных петиций ВР была зарегистрирована петиция с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию возможной государственной измены в деле «вагнеровцев». По состоянию на 13 сентября петиция собрала необходимые 25 тысяч голосов.

Как сообщалось, 29 июля 2020 под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер».

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выступил против создания ВСК.