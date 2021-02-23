Если власть ведет себя как «шайка гопников», тогда она теряет легитимность в глазах собственных граждан. Так медиа-эксперт Татьяна Чугаенко в Facebook прокомментировала решение президента Владимира Зеленского ввести санкции в отношении главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, известной телеведущей Оксаны Марченко.

«В науке о государстве и праве есть такое понятие как легитимность государственной власти. В частности, там указано, что власть в своих действиях опирается на закон. Этим она обеспечивает свою легитимность. И этим же она отличается от уличных бандюков, которым закон не писан. Если же власть сама, собственными руками, закон нарушает, действуя по принципу «разбойников с большой дороги», она подрывает свою легитимность. И это логично, ведь если власть ведёт себя как шайка гопников - то граждане и начинают относиться к ней как к шайке гопников», - аргументирует медиа-эксперт.

При этом Чугаенко привела как пример Виктора Януковича, который на практике также прибегал к нарушению законов в политических интересах.

«Но, как видим, теорию «зелёные» не учат, законов не знают, а вопросы решили решать «по беспределу». Один такой решатель, помнится, не так давно бегом бежал в Ростов», - намекает эксперт на экс-президента Виктора Януковича.

Чугаенко напомнила, что США объявили санкции против Медведчука еще в 2014 году, но за это время политик только увеличил свое влияние. Поэтому она прогнозирует, что и санкции со стороны украинской власти тоже не сработают.

«И то, что объявлением санкций они позиции Медведчука не ослабят, а наоборот усилят, для них тоже почему-то не очевидно. А, между тем, прецедент имеется. И весьма яркий. Виктор Медведчук был одним из первых граждан Украины, против кого США ввели санкции. Ещё в 2014 году дело было. И что в результате? За это время он только увеличил своё влияние. По итогам 2020 года Медведчук вошёл в ТОП-5 самых влиятельных украинцев по версии сразу нескольких изданий («Фокус», «Новое время», «Корреспондент»). И в нынешнем парламенте у него вторая по величине фракция. А в следующем созыве будет первой», - прогнозирует медиа-эксперт.

«Да и за атаку на Медведчука прилетит серьёзный бумеранг. «Зелёные» себя планомерно уничтожают», - заключила медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.

Мировые СМИ продолжают активно обсуждать решение президента Владимира Зеленского без решения суда запретить вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

В частности, итальянские СМИ поставили под сомнение законность указа Зеленского о запрете вещания для данных телеканалов. А агентство ANSA написало, что в указе Президента Украины Владимира Зеленского, подписанном поздно вечером во вторник 2 февраля 2021 года, не предоставлены основания для запрета телеканалов. В то же время ANSA назвало аналогичные действия властей Литвы «подавлением свободы слова».