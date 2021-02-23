После введения санкций против семьи Медведчуков о своём намерении участвовать в политике заявила Оксана Марченко. Она записала соответствующее заявление и сразу встретила шквал позитивных оценок в социальных сетях. Это действительно сильный ход по целому ряду причин. Об этом написало издание Украина.ru.

Напомним, что 19 февраля СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против лидера парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

«Марченко – стильная и очень популярная женщина. Близка к церкви. Занимается благотворительностью. Украина знает немало исключительно популярных женщин-политиков. У Марченко практически отсутствует антирейтинг. Единственный факт её биографии, который способен кого-то смутить – замужество с Медведчуком, у которого антирейтинг довольно высок. Однако, попытки ударить по Медведчуку через жену до сих пор оканчивались ничем – грязь к Оксане Михайловне не липнет», – подчеркивает издание.

В публикации уточняется, что Марченко никогда не занималась политикой, а потому очень удачно вписывается в тот общественный запрос, который привёл на президентский пост Зеленского. Это – именно то, чего не хватало ОПЗЖ для действенного противостояния «слугам народа».

«Медведчук – политик номер один в современной Украине, а ОПЗЖ – крупнейшая оппозиционная партия. Соответственно, Марченко будет обеспечена исключительно квалифицированными советами и массовой поддержкой. В общем, Зеленский сам себе создал проблему на ровном месте. Марченко вошла в политику тогда, когда беспредел задел лично её… Президент пошёл по беспределу, он устанавливает режим личной диктатуры», – резюмирует издание.