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НАК «Нафтогаз Украины» дал согласие на передачу АО «Укртранснафта», единственным акционером которой является Нафтогаз, на временное ответственное хранение без права пользования арестованного имущества ООО «ПрикарпатЗападтранс».

Соответствующее решение было принято 22 февраля, передает Укринформ.

«Дать согласие на принятие АО «Укртранснафта» на временное ответственное хранение (без права пользования) арестованного имущества ООО «ПрикарпатЗападтранс», - говорится в документе.

В частности, Укртранснафта получит на хранение объекты недвижимости, производственные, технологические и объекты линейной части, из которых состоит технологический комплекс расположенной на территории Украины части магистрального нефтепровода «Самара - Западное направление».

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В то же время, как отмечается в решении, такое хранение будет осуществляться при условии компенсации государством расходов, которые будет нести Укртранснафта.

Стоимость переданного имущества оценивается в 200 млн грн.

ООО «ПрикарпатЗападтранс» с уставным капиталом 105,56 млн грн принадлежит «Нефтебитумному заводу» (51%), International Trading Partners (48% которой связывают с Виктором Медведчуком) и Анатолию Шеферу (1%).

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил принять неотложные меры для возвращения государству части нефтепродуктопроводов «Самара – Западное направление» общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины. 
ForUm

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