Владимир Зеленский угрожал оппозиционным политикам и лояльным к ним СМИ практически сразу после избрания на должность Президента Украины. Но на реальные репрессии глава государства решился только тогда, когда его рейтинги стали стремительно падать, а популярность председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его политсилы стала расти. Об этом пишет европейское издание Forum.

«В конце августа 2019 года, когда политическое солнце Владимира Зеленского было в зените, он довольно жестко прошелся по Виктору Медведчуку и пулу его телеканалов. Однако бурная политическая жизнь в Украине регулярно выдает новые, не менее громкие инфоповоды, поэтому об этой истории почти все забыли. Оказалось – зря», – пишет ресурс.

Издание отмечает, что к вопросу блокирования оппозиционных телеканалов Владимир Зеленский вернулся как раз тогда, когда начался рост рейтинга партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и падение рейтингов самого Президента и его партии «Слуга народа».

«Спустя полтора года после выборов власть Зеленского все еще очень далека от выполнения обещаний о преодолении бедности, к тому же, сейчас на дворе пандемия и экономический кризис со всеми сопутствующими последствиями», – подчёркивает европейский сайт.

Также подчеркивается, что санкции Зеленского вызвали бурную реакцию и резонанс.

«Украинский аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина соглашается, что в закрытии телеканалов есть политическая составляющая. Также она напоминает, что в южных и особенно в восточных областях Украины ОПЗЖ имеет прочную электоральную поддержку: "Их надежды на Зеленского не оправдались. Поэтому Президент и вышел "на тропу войны" с ОПЗЖ"», – цитирует Forum политического эксперта.

Кроме того, издание отмечает, что Зеленский четко рассчитал, когда можно нанести удар по оппозиции без последствий со стороны западных партнеров.

«Возможно, расчет власти был таков: на фоне существенного ухудшения отношений между Россией и Западом из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, США и ЕС не будут обвинять Украину в наступлении на свободу слова. Если такой расчет был, то он сработал. На следующий день после блокировки телеканалов ОПЗЖ посольство США в Украине обнародовало свой комментарий, и там – полная поддержка действий власти, без обычной для западных партнеров обеспокоенности», – пишет ресурс.

В свою очередь, некоторые политологи, по мнению Forum, считают, что Зеленский всеми силами пытается выстроить партнерские отношения с администрацией нового президента США Джо Байдена, и нападение на ОПЗЖ является демонстрацией для Вашингтона.

Ранее, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что после беспрецедентного и преступного наступления на свободу слова, украинская власть во главе с Президентом Зеленским показала свое истинное лицо. Парламентарий подчеркнул, что введение санкций и закрытие телеканалов было сделано без каких-либо юридических на то оснований, и это говорит о том, что власть пошла по пути установления диктатуры, стремясь расправиться с законно избранной украинским народом парламентской оппозицией.