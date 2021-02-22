Если власть ведет себя как «братва» из 90-х, нарушая закон, то собственноручно подрывает свою легитимность. Так политический обозреватель Евгений Василевский прокомментировал указ президента Владимира Зеленского об объявлении санкций в адрес главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги, знаменитой телеведущей Оксаны Марченко.

Об этом Василевский написал в своей колонке для делового издания «Капитал».

«Многие говорят, что нынешняя ситуация напоминает 90-е годы. Такие же безвластие и безнадега, бандитский беспредел, всеобщая нищета, отсутствие перспектив. Особенно при Кравчуке в Украине был полный бардак. Поэтому очень символично, что мы переживаем «вторые 90-е», а на ТВ снова «всплыл» бывший коммунист Кравчук, который в те годы создавал впечатление, будто работает президентом Украины», - констатировал журналист.

Еще Василевский напомнил, что отличительной чертой 90-х была власть бандитов.

«Если вы в 90-е жили в Киеве, то прекрасно знали, где чья была «территория». Левый берег - это «Зверь», он же «Солоха». Троещина - здесь начинала свою историю бригада «Прыща». Универмаг «Украина» - здесь валютных менял «пасли» и «бомбили» рэкетиры «Князя». И так далее, и так далее», - привел примеры автор.

Вместе с тем, по словам Василевского, сегодня власть творит беспредел. В качестве примера в статье приведены недавние решения Владимира Зеленского о запрете телеканалов, а также о санкциях в адрес Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

«Но есть и отличия от 90-х. И главное отличие в том, что «по беспределу» начала вести себя верховная власть. Громкая история, когда президент Зеленский сначала запретил телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, а затем точно так же, «по щучьему велению, по моему хотению» объявил санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко - это чистый беспредел», - уверен он.

«Ни Медведчук, ни Марченко не проходят в качестве подозреваемых ни по одному из уголовных производств. Никто не вручал им подозрения. Ни Совет национальной безопасности, ни СБУ, ни Национальная полиция не предоставили ни единого доказательства их причастности к «финансированию террористической деятельности». В итоге, имеем перед глазами ситуацию, когда власть во главе с президентом демонстрирует такое пренебрежение к закону, прямо как авторитеты 90-х», - подчеркнул журналист.

Вместе с тем Василевский напомнил, что практически все «братки» из 90-х уже давно лежат на разных кладбищах.

«Еще вчера им казалось, что они «центровые» и «рулевые», казалось, что беспредел будет продолжаться вечно. Но молодой организм украинского государства сделал усилие и уничтожил паразитов, не дававших развиваться», - уточнил журналист.

Поэтому проблема власти, которая действует «по беспределу», пояснил Василевский, заключается в том, что большинство граждан никогда за нее не проголосует.

«Легитимность - это когда граждане признают право власти управлять, взимать налоги, устанавливать свои правила. В этом и была проблема «братков» из 90-х - они желали «рулить» «по беспределу». Но беда была в том, что никто им такого права не давал. Бандитов будут бояться - еще больше будут ненавидеть – но никто не будет за них голосовать. И если власть ставит себя на одну доску с бандитами, как показал Зеленский в истории с запретом «112 Украина», ZIK, NewsOne и санкциями в адрес Медведчука и Марченко, то сама уничтожает собственную легитимность», - аргументировал журналист.

«Народ за такую власть ни за что не проголосует. Здесь Зеленский и его окружение совершили серьезную дурость, за которую теперь будут до конца расплачиваться», - предостерег автор.

В завершение Василевский спрогнозировал, что если «зеленые» собрались действовать как в 90-е, то и закончат они как «герои вчерашних дней».

«Мы же помним, что пока при власти были такие как Кравчук, «братва» и «красные директора» управляли страной. Как только государство начало выздоравливать, а центральная власть восстановила монополию на насилие, бандитов начали просто отстреливать – и вчерашние авторитеты один за другим превратились в героев вчерашних дней», - предупредил журналист.

«Что тут сказать? Все уже давно сказано. «Я не хотел бы быть записанным в герои вчерашних дней!» Макаревич и «Машина времени» давно уже спели об этом. Уверен, Зеленский и компания как выходцы из шоу-бизнеса хорошо знают эту песню», заключил политический обозреватель Евгений Василевский.