«Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону значит быть лишённым самой спасительной защиты». Так политический эксперт Елена Броницкая прокомментировала указ президента Владимира Зеленского, который ввел в действие решение СНБО о санкциях в адрес главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом Броницкая написала в колонке для издания www.capital.ua.

«Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ - и красота! Юридическая сторона вопроса - по боку. Прямое нарушение закона, не разрешающего применять санкции к гражданам Украины и к юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству - не волнует!» - возмутилась политический эксперт.

«Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону - значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих». Нет, не слышали!» - процитировала она знаменитого немецкого поэта.

Броницкая предупредила, что народ не будет уважать власть, которая пренебрегает законами.

«Вот и копает «зелёная власть» под себя: чем дальше - тем глубже. По сути, совершает политическое самоубийство, потому как народ, наблюдая как Зеленский и Ко плюют на закон, не будет уважать такую власть. А главное - граждане Украины, видя, как эта власть сама подрывает собственную легитимность, ничем не отличаясь от бандитов из подворотни, будет относиться к «зеленым» точно так же. Как к бандитам из подворотни», - отметила эксперт.

Вместе с тем Броницкая напомнила, что США включили Медведчука в санкционный список еще в 2014 году, но за это время оппозиционный политик только увеличил свое влияние и провел в Верховную Раду вторую по величине депутатскую фракцию.

«Да и навредить Медведчуку, объявив против него санкции, никак не получится. Америка уже вносила его в санкционный список 7 лет назад. Добились с точностью наоборот. За это время своё влияние Виктор Медведчук только нарастил. «Корреспондент», «Фокус», даже «Новое время» - все политические рейтинги показывают, что он в ТОП-5 самых влиятельных украинцев. И в Верховной Раде у него вторая по величине фракция», - аргументировала эксперт.

Броницкая уточнила, что по соцопросам «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука сегодня занимает первое место, в то время как партия «Слуга народа» только третья.

«Сегодня ОПЗЖ Медведчука на первом месте и рейтинги постоянно растут. Даже после этого дикого решения Зеленского отключить телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK ОПЗЖ продолжает лидировать в соцопросах, тогда как у «слуг» Зеленского только 3-е место», - подчеркнула эксперт.

«Медведчук и до этого устраивал Зеленскому и Ко Сталинград (в частности, на местных выборах, где «слуги» пролетели как Верещук над Киевом), а теперь разгром будет окончательным. Запасаемся попкорном», - заключила политический эксперт Елена Броницкая.