В деле о закрытии телеканалов в Украине никакой «руки Кремля» нет, однако существует «рука» США или Великобритании.

Об этом в эфире совместного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK заявил политический эксперт Михаил Чаплыга.

В то же время, отметил аналитик, существуют граждане Украины, которые прекрасно понимают, что мы имеем северного соседа – Россию, которую на карте никак «передвинуть» нельзя.

«Мы в зоне геополитических интересов России, хотим мы этого или не хотим. Поэтому большинство граждан Украины всегда выберут того Президента, который будет мыслить так, как мыслит большинство граждан Украины. Но любой из предыдущих президентов знает, что "кукловодить" им будет пытаться «рука США», – считает Чаплыга.

Эксперт убежден в том, что спасти ситуацию может лишь избрание Президента, который будет действовать исключительно в интересах Украины.

«Они думают, что это "рука США" затем закроет глаза на их проживание в Лондоне, деньги в офшорах и т. д. Вот собственно, что происходит. Единственное, что мы можем сделать, это чтобы следующий Президент, который придет при поддержке народа Украины, сломал эту "руку США" и заверил, что других "рук" в Украине существовать не будет», – подытожил Михаил Чаплыга.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что после беспрецедентного и преступного наступления на свободу слова, когда одним махом, без каких-либо юридических оснований закрыли сразу три оппозиционных телеканала, без наличия каких-либо законных оснований ввели санкции против их собственника, власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной украинским народом парламентской оппозицией.

В заявлении ОПЗЖ относительно санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко сказано, что режим Владимира Зеленского – политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию.