В Украине продолжаются жаркие дебаты по поводу законности действий Президента Владимира Зеленского, а именно – его решения ввести санкции в отношении оппозиционного депутата Тараса Козака, которые повлекли за собой закрытие трех популярных в стране телеканалов – «112 Украина», NewsOne и ZIK. Эксперты уверены, что кроме непосредственно нарушения украинского законодательства, в действиях Президента отсутствует правильный баланс между соображениями национальной безопасности и свободой слова. Об этом пишет сайт Атлантического совета США.

В материале отмечается, что, защищая свой «драматический» шаг, Зеленский пытается оправдаться необходимостью «бороться с опасностью российской агрессии на информационной арене». При этом во время встречи с руководителями, пока еще работающих украинских телеканалов, которых, естественно, взволновало такое наступление на независимые СМИ, Президент Украины заверил, что это был единичный случай, и свободной прессе ничего не угрожает. Тем самым продемонстрировав, что право определять, какие СМИ «правильные», а какие нет – остается за ним.

Издание также упоминает о том, что американское дипломатическое ведомство одним из первых поддержало решение Зеленского. Чего нельзя сказать о Евросоюзе.

«ЕС был более осторожным в своей реакции. В письменном заявлении глава внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Боррелль предупредил, что законные усилия Украины по защите от дезинформации "не должны осуществляться за счет свободы СМИ и должны сопровождаться полным уважением основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами"», – пишет американский интернет-ресурс.

Далее автор статьи приводит слова народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о том, что истиной причиной атаки Зеленского на оппозиционные телеканалы является стремительно падающий рейтинг главы государства.

«Виктор Медведчук обвинил Президента Украины в стремлении заглушить "неудобные голоса". "Рейтинг Зеленского стремительно падает не из-за телеканалов, а из-за того, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы"», – приведены в материале слова украинского парламентария.

По мнению американского издания, в дальнейшем общественное мнение о правомерности действий Зеленского будет определяться способностью украинских властей аргументировать свою позицию и предоставить доказательства обвинений в том, что заблокированные каналы были «орудием Кремля в войне против Украины».

Говоря о реакции на ситуацию со свободой слова в Украине интернет-ресурс ссылается на мнение некоторых международных экспертов.

«Кувалдный подход, использованный Офисом Зеленского, заслуживает пристального внимания. Власти еще не до конца разъяснили ключевой вопрос: почему именно сейчас? Общественность также нуждается в заверениях в том, что удастся избежать опасного прецедента закрытия других оппозиционных каналов. В самых здоровых демократических обществах должен присутствовать свободный, справедливый и динамичный медиа-сектор», – цитирует интернет-издание аналитика по международным вопросам Майкла Боцюркив.

Также сомнения в законности санкций Зеленского в отношении оппозиционного депутата и СМИ высказал иностранный научный сотрудник Atlantic Council Владислав Давидзон.

«Очевидно, что существуют опасения по поводу того, как эти меры были реализованы. Сомнительный юридический предлог борьбы с терроризмом может не выдержать судебного разбирательства», – говорится в цитате эксперта на сайте Атлантического совета США.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, не найдя возможности расправиться с неугодными политиками и СМИ в рамках правового поля, Зеленский пошел на грубое нарушение закона и Конституции Украины.