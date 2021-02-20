Жена пророссийского нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко, против которой СНБО ввел санкции, заявила, что вступает в партию Оппозиционная платформа — За Жизнь.
Об этом она сообщила в своем видеообращении, комментируя внедренные против нее и Медведчука санкции за финансирование терроризма.
Марченко заявила, что власть, «сама того не понимая, заставила ее взять политическое оружие, чтобы стать рядом с моим мужем».
«Теперь, кроме одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию Оппозиционная платформа — За жизнь, где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от „зеленого“ произвола и беззакония», — заявила Марченко.
8 февраля Марченко внесли в базу центра Миротворец как лицо, которое «несет угрозу нацбезопасности Украины». Ее обвинили в «отрицании агрессии РФ», «финансировании террористов и российских оккупантов», «незаконной коммерческой деятельности» в Крыму, а также в «участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины».
Напомним, в ОПЗЖ дали оценку санкциям против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.
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