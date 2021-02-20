также в разделеПолитика
Кремль отреагировал на санкции против Медведчука: Это очень тревожная информация 31
Медведчук о санкциях: Я не испугаюсь и не сбегу, борьба будет продолжена 18
Разумков созвал внеочередное заседание Рады 51
Зеленский провел совещание по реинтеграции Донбасса 80
Данилов: На следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее 91
Зеленский посетит форум «Украина 30. Инфраструктура» 13
Глава Пентагона и министр обороны Украины провели телефонные переговоры 19
Меркель заявила об отсутствии прогресса в реализации Минских соглашений 82
Баканов: Введение СНБО новых санкций основывается на материалах СБУ 70
В ОПЗЖ дали оценку санкциям против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко 75
Байден: Европе и США важно поддерживать территориальную целостность Украины 43
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены 80
СНБО ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц 69
Кравчук: В Украине много людей, враждебно настроенных к построению независимого государства 102
Рада соберется на внеочередное заседание 30
Рада усилила ответственность за поджог экосистем 13
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о конкурсах на госдолжности 67
Шмыгаль прокомментировал штрафы для военных за ответный огонь на Донбассе 36

Жена пророссийского нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко, против которой СНБО ввел санкции, заявила, что вступает в партию Оппозиционная платформа — За Жизнь.

Об этом она сообщила в своем видеообращении, комментируя внедренные против нее и Медведчука санкции за финансирование терроризма.

Марченко заявила, что власть, «сама того не понимая, заставила ее взять политическое оружие, чтобы стать рядом с моим мужем».

«Теперь, кроме одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию Оппозиционная платформа — За жизнь, где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от „зеленого“ произвола и беззакония», — заявила Марченко.

Она назвала решение СНБО «неконституционным, репрессивным и глупым», а санкции «фейковыми», и заявила, что, несмотря на ограничения, ее благотворительный фонд будет продолжать работать.

8 февраля Марченко внесли в базу центра Миротворец как лицо, которое «несет угрозу нацбезопасности Украины». Ее обвинили в «отрицании агрессии РФ», «финансировании террористов и российских оккупантов», «незаконной коммерческой деятельности» в Крыму, а также в «участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины».

Напомним, в ОПЗЖ дали оценку санкциям против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги