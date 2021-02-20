Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это «тревожная информация», которая может привести к военному решению в Донбассе.

Слова Пескова передает РБК.

«Это очень тревожная информация, тревожная она потому, что мы видим, как уже набирает силу реакционная тенденция в Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сфере», — сказал Песков.

Представитель Путина также предположил эскалацию на востоке Украины, где отдельные территории оккупированы подконтрольными РФ боевиками.

«Это не может не вызывать беспокойства и не подогревать вопрос, кем выбрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, не сочтет возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины», — сказал он.

По словам Пескова, Россия также видит ухудшения социального положения в Украине, включая рост цен на ЖКХ.

Отвечая на вопрос, видно ли в том, что происходит в Украине, «американский след», Песков сказал, что США не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Киеву в наращивании военного потенциала.

«Такая помощь поступает … Они продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает, а это провоцирует горячие украинские головы на проявление агрессивности», — сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, в ОПЗЖ дали оценку санкциям против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.