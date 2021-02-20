В ближайшее время на последующих заседаниях Совета национальной безопасности и обороны вы увидите еще больше и еще интереснее. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«... могу сказать, все эти депутаты, которые сегодня сидят и в которых устанавливаются состояние 300 млн, 400 млн ... Люди добрые, где вы это взяли? Вы ни разу не работали в бизнесе, вы постоянно работали на каких-то должностях ... Останавливается все это. И поверьте, в ближайшее время на следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее. И там будут депутаты и многие из тех людей, которые ни разу не работали нигде, а имеют сегодня огромное состояние. Все будут возвращать. И в том числе, то, что касается украинских недр. Это будет отдельная тема и вообще ситуация», - сказал Данилов.

Также отдельно Данилов остановил свое внимание на постоянных поездках некоторых депутатов в Москву, а также их бизнесе с РФ.

«Когда говорят, что мы едем в Москву о чем-то говорить, о чем-то договариваться, и мы там постоянно. Я могу сказать, у нас количество людей, которые там постоянно находятся, депутатов ВР, чем они там занимаются нам уже вполне понятно... это бизнес на территории РФ, и это доказанная вещь, это в ближайшее время, еще раз подчеркиваю, все люди, которые имеют сегодня бизнес в РФ, которые занимаются там бизнесом, зарабатывают там деньги, потом его инвестируют сюда на «промывание нам мозгов» и другие вещи, в ближайшее время все это будет публичная информация и все это будут видеть», - сказал секретарь СНБО.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.