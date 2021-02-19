Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании под председательством президента Владимира Зеленского ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц.

В частности СНБО принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Президент Владимир Зеленский ветировал закон «О внесении изменений в некоторые законы по восстановлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы».

Зеленский просит Верховную Раду изъять из закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы» от 16 февраля 2021 нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

Президент США Джо Байден отметил, что видит угрозы со стороны современной России для демократического мира и напомнил, что для Европы и США важно поддерживать территориальную целостность Украины.

Украина не будет отказываться от выполнения Минских соглашений, по крайней мере до того момента, пока не будет найдена другая площадка с привлечением дополнительных партнеров, заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в четверг вечером вылетел в Индию для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году.

Укрпочта переносит дату введения в обращение почтовых марок «Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска» на 14 марта.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий».

В Украине по состоянию на 19 февраля зафиксировано 6531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

В Польше на третьем этапе вакцинации от коронавируса будут прививать также граждан Украины, которые легально находятся в стране, но могут не иметь медицинской страховки.

Чернобыльская зона отчуждения получила официальный логотип. Его разрабатывало украинское креативное агентство, известный проект которой – брендинг Ukraine Now.