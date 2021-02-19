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Совет национальной безопасности и обороны решил принять неотложные меры для возвращения государству части нефтепродуктопроводов «Самара – Западное направление» общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности, передает «Украинская правда».

«Дело в том, что никакой приватизации этого объекта украинской собственности не было. На наш взгляд, непонятным пока способом этот объект государственной собственности без приватизации, без Фонда госимущества оказался у владельцев, которые зарегистрированы в другой стране. И сейчас дано поручение разобраться, почему так произошло, кто эту сделку проводил, и почему так случилось, что эти аффилированные с Украиной граждане определенное время пользовались этим продуктопроводов. Он находился не под контролем государства Украина. Кто им пользовался, как это происходило – вы в ближайшее время все это увидите и услышите», – отметил он.

По закону, магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины.

В 2015 году решением СНБО, которое было введено в действие указом президента, Кабинету министров поручили «принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации» упомянутой части нефтепродуктопроводов.

В частности, Кабмин должен был определить ответственный орган власти и обеспечить защиту экономических интересов государства.

Однако, сейчас в СНБО говорят, что за более чем 5 лет правительство этого не сделало. В частности, не обеспечило защиту в судах права государства на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов.

В результате государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании 19 февраля ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц.

В частности СНБО принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
ForUm

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