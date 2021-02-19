Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности, передает УНИАН.

«Сегодня СНБО принял решение в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, на которых отныне указом президента были наложены соответствующие санкции», - сказал он.

По словам Данилова, санкции будут наложены на граждан Украины Оксану Марченко, Виктора Медведчука, Наталью Лавренюк и граждан РФ Сергея Лисогора, Александра Масленка, Михаила Попова, Константина Вацьковського, Виталия Донченко.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, секретарь СНБО сообщил, что санкции накладываются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

Данилов сообщил, что Служба безопасности Украины ведет уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и всем названным выше лицам санкции применены по этой статье.

Что касается юридических лиц, попавших под санкции, то это компании, которые зарегистрированы в Молдове, РФ и других странах. «Пять компаний, которые являются владельцами самолетов, совершавших прямые полеты из Киева в Москву вопреки действующим нормативно-правовым актам, также сегодня попали под санкции», - уточнил секретарь СНБО.

По его словам, все детали будут изложены в указе президента, который появится в ближайшее время.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании 19 февраля ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц.