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Всякая точка зрения отличная от вектора, заданного действующей властью, является пропагандой, для борьбы с которой допустимы любые методы. Такое мнение высказал украинский журналист, комментируя польскому изданию Obserwator Miedzynarodowy ситуацию с закрытием телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и правомерность санкций Владимира Зеленского в отношении оппозиции.

Журналист отметил, что для «правильных» СМИ возможность свободно выражать свои взгляды гарантируется международным и национальным демократическим правом, а что считать дезинформацией и пропагандой Президент может решать на свое усмотрение.

«Президент Украины Владимир Зеленский следовал логике борьбы с дезинформацией и пропагандой, когда после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 3 февраля ввел санкции в отношении телеканалов ("112 Украина", NewsOne и ZIK. – Ред.)», – сказал собкор польского издания, но при этом он не уточнил, какое отношение к пропаганде имеет якобы связь оппозиционного депутата Тараса Козака с самопровозглашенными республиками, что по официальной версии украинского правительства стало причиной введения санкций.

Тем не менее, украинский журналист признает, что данное событие вызвало общественный резонанс и далеко не всем украинцам пришлось по душе такое наступление на независимые средства массовой информации.

Но при этом, человек, рассуждающий о пропаганде и манипуляциях, уверяет, что закрытие оппозиционных телеканалов в Украине соответствует курсу общеевропейской системы безопасности, видимо забыв, что именно Евросоюз выразил сомнения в правомерности действий украинского Президента и напомнил Владимиру Зеленскому, что любые методы борьбы не должны выходить за рамки правового поля и нарушать права и свободы.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, подписав незаконное решение СНБО, глава государства не задумываясь оставил без работы 1500 сотрудников трех телеканалов, 634 из которых – журналисты. Парламентарий подчеркнул, что он и его политсила будут защищать работников каналов, которые пострадали от беспредела и от узурпации власти, а также зрителей, которых ограничили в праве на получение объективной и справедливой информации.
ForUm

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