Не смотря на официальные заявления украинских властей о том, что санкции в отношении оппозиционных телеканалов связаны с якобы с незаконной деятельностью их владельца, народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, но очевидно, что реальным поводом для лишения лицензии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является то что эти СМИ подавали объективную информацию, которая негативно влияла на и без того стремительно падающие рейтинги Президента Зеленского. Об этом пишет известное американское издание Breitbart.
В материале уточняется, что закрытые каналы, в основном, являлись площадкой для сторонников оппозиции.
«"Оппозиционная платформа – За жизнь", она набирает силу в опросах и она достаточно велика, чтобы подрывать популярность Зеленского», – сообщает американский информационный ресурс.
Кроме того, издание уточняет, что посольство США в Украине, а также послы Большой семерки поддержали действия украинского Президента, а вот Европа к подобному наступлению на свободу слова отнеслась скептически и высказала сомнения по поводу правомерности санкций Зеленского.
«ЕС скептически отнесся к действиям Зеленского, признав право Украины на защиту от "информационных манипуляций", но настаивая на том, что такая защита "должна осуществляться при полном уважении основных прав и свобод" и в соответствии с международными стандартами», – информирует Breitbart.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.
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