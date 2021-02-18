В Офисе президента пока не видят оснований для закрытия других телеканалов вслед за 112 Украина, NewsOne и ZIK. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами Медведчука и теми же каналами «Прямой», 5-й, «Наш» и т.д. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно…», - отметил Подоляк.

По его мнению, на некоторых каналах ведется уже не информационное вещание.

«Тем не менее, несмотря на то, что это идеологически выглядит странно, политически выглядит бесполезно, с точки зрения влияния на то, куда государство должно двигаться и развиваться, вообще никакого влияния не оказывает, - но это не история каналов Медведчука, в любом случае», - подчеркнул Подоляк и добавил, что три закрытых канала - это история финансирования со стороны страны-агрессора и незаконных военных образований на оккупированном Донбассе.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.