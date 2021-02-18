Проводится досудебное расследование о возможных нарушениях во время голосования за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала во время выступления в парламенте, отвечая на вопрос председателя фракции «Голос» Ярослава Железняка, передает УНИАН.

«Действительно, есть несколько заявлений о сообщении этого факта. Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований, действительно проводится досудебное расследование», - отметила Венедиктова.

Напомним, 17 декабря 2020 года Верховная Рады назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении.

Нардеп от «Голоса» Инна Совсун заявила, что за это назначение «проголосовали» некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагал депутатам, которых возмущает назначение Шкарлета, обращаться в суд с доказательствами обвинений в плагиате и о неличном голосовании нардепов.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство о кнопкодавстве во время голосования за Шкарлета.