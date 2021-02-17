Средства массовой информации уверены, что визит украинского Президента Владимира Зеленского в посольство США в Украине напрямую связан с последовавшими за этим санкциями в отношении трех оппозиционных телеканалов – «112 Украина», NewsOne и ZIK. Именно американские дипломаты, пишут в СМИ, повлияли на данное решение украинского Президента. В свою очередь посольство США категорически отрицает эти утверждения. Об этом говорится также на страницах польского издания Kresy.

Информационный ресурс напомнил, что американское дипломатическое ведомство одно из первых одобрило действия Зеленского.

«Украинский журналист Кирилл Вышинский обратил внимание на то, что Зеленский издал свой указ вскоре после своего визита в посольство США в Киеве. Он официально поехал туда, чтобы посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Джо Байдена. Напомним также, что именно посольство США в Киеве выразило поддержку решению украинских властей ввести санкции в отношении популярных телеканалов ("112 Украина", ZIK и NewsOne. – Ред.)», – сообщает польский сайт.

Также отмечается, что сразу после появления этой информации посольство США в Украине поспешило оправдаться, что также наводит на определенные мысли.

«Мы категорически заявляем, что любая информация о том, что США давали инструкции или рекомендации по закрытию этих каналов, не соответствует действительности», – процитировало издание Kresy представителя посольства США в Киеве.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.