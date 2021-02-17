Украинский президент Владимир Зеленский пытается спасти свои стремительно падающие рейтинги санкциями в отношении оппозиционных депутатов и неугодных телеканалов. Об этом на своем информационном портале написала популярная итальянская телеведущая Аннализа Кирико.

Журналистка отметила, что пока внимание мировой общественности приковано к ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, глава украинского государства решил нанести удар по своей оппозиции.

«В то время как весь мир сосредоточен на деле Навального, ситуация в Украине не такая уж иная. С 2019 года у власти находится бывший комик Владимир Зеленский, репутация которого падает из-за невыполненных обещаний и в связи с отсутствием борьбы с пандемией COVID-19», – написала телеведущая.

Далее она уточнила, что по сообщению итальянской еженедельной газеты «Corriere della Sera», доверие к Зеленскому рухнуло, и это послужило причиной того, что украинский Президент «неохотно, но обязательно» ввел санкции против оппозиционного депутата Тараса Козака, тем самым «заткнув рот» трем популярным оппозиционным телеканалам.

«Чтобы исправить ситуацию, он фактически отправил Козака под арест, забрав у него паспорт, заблокировав его счета и имущество», – подчеркнула итальянская журналистка.

Кирико отметила, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что будет отстаивать права независимых средств массовой информации через международные суды, а также потребовала импичмента Президента Зеленского.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, подписав незаконное решение СНБО, глава государства не задумываясь оставил без работы 1500 сотрудников трех телеканалов, 634 из которых журналисты. Парламентарий подчеркнул, что он и его политсила будут защищать работников каналов, которые пострадали от беспредела и от узурпации власти, а также зрителей, которых ограничили в праве на получение объективной и справедливой информации.