В попытках оправдать санкции украинского Президента Владимира Зеленского, в результате которых три оппозиционных телеканала лишились лицензии, некоторые польские средства массовой информации решили прибегнуть к манипуляциям, уверяя своих читателей, что в эфире закрытых каналов постоянно говорилось о том, что Украина – плохая страна, а украинский язык не имеет права на существование. В частности, об этом написал сайт популярной польской радиостанции Radio Wnet.

В качестве доказательств, что закрытые Зеленским телеканалы финансировались РФ, польский интернет-ресурс приводит слова заместителя председателя Комитета по гуманитарным вопросам и информационной политики Украины Николая Княжицкого, который в свою очередь заявил, что и раньше выступал за прекращение вещания для таких СМИ, как «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Я был среди тех депутатов, которые ранее выступали за запрет таких каналов. Этот запрет, только что принятый Советом национальной безопасности, основан на законе, принятом в 2018 году, – сказал в комментарии нардеп и пояснил, что якобы телеканалы транслировали антиукраинские лозунги, – это, как если бы в Польше было три канала, по которым люди постоянно говорят о том, что Польша – плохая страна, что польский язык не имеет права на существование и, что Польша не имеет права на политическую жизнь. Так это выглядело в Украине», – процитировали в издании слова Княжицкого, не подкрепившего свои слова никакими доказательствами.

Правда парламентарий признал, что за последнее время рейтинг Президента и его политсилы значительно упал.

«Президент Зеленский уделяет опросам большое внимание, потому что раньше был связан со СМИ. Его партия вначале всегда была лидером, но теперь это не так. Согласно опросам, лидером рейтинга является пророссийская партия ОПЗЖ, на втором месте – "Европейская солидарность", на третьем – "Батькивщина", а на четвертом, – партия Президента», – отметил Княжицкий.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.