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Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко покинула студию во время прямого эфира программы «Свобода слова» на телеканале ICTV из-за высказываний советника председателя Офиса президента и спикера украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича.

«Я не могу быть в эфире, где продолжается сексизм, и это не пресекается, к сожалению, ни ведущим, ни присутствующими здесь коллегами», - сказала Геращенко.

 

Во время эфира Арестович обвинил «Европейскую солидарность» в деморализации украинских военных и подрыве национальной безопасности. «Кто деморализует украинских военных? Не вы? «Не ЕС», когда составляете сказки о том, что им запрещают, не дают стрелять. Вы же их и развращаете, «Вагнером» всем этим, Медведчуком... Вы внешность президента обсуждаете... Не так бронежилет сидит, не так каска – вы же ниже уровня женского общежития опустились ПТУшного, понимаете?» - заявил Арестович.

16 февраля он написал в Facebook: «Приношу свои искренние извинения женским общежитиям за сравнение их с «ЕС».
ForUm

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