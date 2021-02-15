Телеканал ZIK подал иск в Верховный суд к президенту Украины, в котором оспаривает наложенные на канал санкции, сообщает пресс-служба Верховного суда.

«12 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск от ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» (телеканал ZIK) к президенту Украины, в котором истец оспаривает указ», – говорится в сообщении.

В сообщении суда отмечается, что исковое заявление ZIK оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

В суде заявили, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, а поэтому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления.

Кроме этого, истец не предоставил суду соответствующих доказательств, подтверждающих необходимость и целесообразность привлечения Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Верховной Рады Украины к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.

Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в открытии производства по одному исковых заявлений о признании противоправным и отмене указа президента о введении решения СНБО о санкциях против трех телеканалов.

8 февраля в ВСУ поступил еще один иск с подобными исковыми требованиями (дело № 9901/26/21).