Приняв решение, следствием которого стало аннулирование лицензий на вещание популярных информационных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинцев площадок для обсуждения самых актуальных и болезненных вопросов. Такое мнение в эфире канала «112 Украина» высказал народный депутат, член фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Анатолий Бурмич.

«Что было на этих каналах? Там всегда говорили правду. Это были площадки для обсуждения разных тем: тарифов, пенсий, короновируса, выполнения Президентом его обещаний и т. д. Ничего антиукраинского здесь никто не произносил, – заявил Бурмич. – Причем присутствовали (на эфирах обсуждаемых телеканалов. – Ред.) все: от «Слуг народа», от «Свободы», от ЕС. Присутствовала вся наша политическая радуга. Никто не дрался. Все всем доносили четко и аргументировано».

По мнению политика, если контролирующие органы действительно фиксировали какие-то нарушения в эфире оппозиционных телеканалов, то они должны были реагировать на них в предусмотренном законом порядке. А закрытие независимых СМИ – это не что иное, как произвол власти.

«Если бы что-то на этих каналах высказывалось (то, что не соответствует нормам закона) или были какие-то призывы вне закона, то есть Нацрада, суд и т. д. Как можно утверждать, что Козак или Медведчук торговал с ДНР/ЛНР, если там действуют гражданско-военные администрации, плюс войска, плюс СБУ, плюс МВД?.. Этого ведь тоже не было», – отметил Бурмич.

Также, по его словам, незаконно само введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака как гражданина Украины, поскольку «согласно закону, под санкции попадают те, кто не находится под юрисдикцией Украины».

«Демократии без свободы слова не бывает. Свобода слова – это основа демократии. В правовом государстве не возможны подобные действия без решения суда, – уверен парламентарий. – Если Президент думает об интересах страны и народа, он должен целовать уважать все СМИ, которые доносят правдивую информацию. И он дал бы по шапке своему окружению: что ж вы мне говорите, когда люди говорят другое».

При этом, как отметил политик, на откровенные оскорбления телеведущих в адрес украинцев, разжигание ненависти в эфире других телеканалов власть реагировать не спешит.

«Вот господин Дроздов (ведущий «4 канала». – Ред.) обзывал часть украинского населения – тех, которые имеют свои взгляды, свою точку зрения, не выходя за пределы правового поля, – негодует народный депутат. – Порядочные люди не могут пользоваться «подонскими» методами, которыми пользуются негодяи. Вот такие высказывания должны документировать, записывать каждое слово и подавать в Нацсовет».