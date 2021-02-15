также в разделеПолитика
Бурмич: На закрытых Зеленским телеканалах присутствовали все политсилы и всегда говорили правду 21
Чаплыга: Сегодня более 2/3 украинцев можно называть «агентами Медведчука», потому что они в оппозиции к Зеленскому 18
Шабунин: Кабмин внес законопроект об увольнении Сытника 63
Разумков подписал закон о введении электронных трудовых книжек 21
МИД прокомментировал заявление Богдана о «шантаже» умершего посла Украины 41
Президентский рейтинг: У Зеленского поменялись конкуренты 38
Медведчук: ОПЗЖ – единственная политсила в Украине, которая предлагает конкретные шаги для мирного урегулирования конфликта на Донбассе 47
В окружении Зеленского царят паника, страх и дух предательства 69
Глава Госпогранслужбы Дейнеко, обнародовавший персональную информацию о Тарасе Козаке, может понести уголовную ответственность 36
Зеленский в ОАЭ: Наши отношения выходят на новый качественный уровень 25
Немецкие СМИ ставят под сомнение законность санкций Зеленского в отношении оппозиционных телеканалов 61
МИД: Россия не может быть посредником на Донбассе 35
Зеленский отправился в ОАЭ с официальным визитом 43
Глава КСУ Тупицкий за январь получил 300 тысяч грн зарплаты 18
Медведчук: Европарламент стал на защиту украинских журналистов и четко указал Зеленскому на незаконность его санкций 27
Ведущая турецкая газета отмечает, что под санкциями Зеленского в отношении оппозиции скрывается его несостоятельность 30
Нардеп: Рада забрала аккредитацию у журналистов каналов Медведчука 25
В Офисе президента прокомментировали будущее заседание СНБО 55

Зеленский зачищает информационное пространство Украины от альтернативной информации, которая кардинально отличается от всего того, что вещают лояльные к власти СМИ. Закрытые телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK не просто критиковали в эфире Президента и правительство, они показывали то, что важно и интересно простым украинцам. И именно это больше всего испугало руководство страны. Об этом в эфире канала «112 Украина» сказала политический эксперт Елена Маркосян.

«Здесь логика работает очень жесткая, она прежде всего направлена на то, чтобы не было в информационном пространстве Украины альтернативной повестки. Поймите, что самое главное делали эти три телеканала – они выдавали свою повестку дня информационную, т. е. то, что реально интересовало людей», – сказала эксперт. 

Она подчеркнула, что любое альтернативное мнение в средствах массовой информации мешает власти навязывать людям свою политически ангажированную повестку дня.

«Если вы посмотрите так называемые наши провластные каналы и любые СМИ, там есть своя повестка. Посмотрите "Украинскую правду", о чем они пишут, о чем они говорят. Вот это та повестка политическая, которая навязывается из вне. И вдруг появляется три телеканала, которые дают свою повестку дня, свою новостную ленту, и уже там не важно, кто пришел и что сказал, это уже вторично», – подчеркнула Елена Маркосян.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги