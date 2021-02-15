Зеленский зачищает информационное пространство Украины от альтернативной информации, которая кардинально отличается от всего того, что вещают лояльные к власти СМИ. Закрытые телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK не просто критиковали в эфире Президента и правительство, они показывали то, что важно и интересно простым украинцам. И именно это больше всего испугало руководство страны. Об этом в эфире канала «112 Украина» сказала политический эксперт Елена Маркосян.
«Здесь логика работает очень жесткая, она прежде всего направлена на то, чтобы не было в информационном пространстве Украины альтернативной повестки. Поймите, что самое главное делали эти три телеканала – они выдавали свою повестку дня информационную, т. е. то, что реально интересовало людей», – сказала эксперт.
Она подчеркнула, что любое альтернативное мнение в средствах массовой информации мешает власти навязывать людям свою политически ангажированную повестку дня.
«Если вы посмотрите так называемые наши провластные каналы и любые СМИ, там есть своя повестка. Посмотрите "Украинскую правду", о чем они пишут, о чем они говорят. Вот это та повестка политическая, которая навязывается из вне. И вдруг появляется три телеканала, которые дают свою повестку дня, свою новостную ленту, и уже там не важно, кто пришел и что сказал, это уже вторично», – подчеркнула Елена Маркосян.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время