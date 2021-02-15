Зеленский зачищает информационное пространство Украины от альтернативной информации, которая кардинально отличается от всего того, что вещают лояльные к власти СМИ. Закрытые телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK не просто критиковали в эфире Президента и правительство, они показывали то, что важно и интересно простым украинцам. И именно это больше всего испугало руководство страны. Об этом в эфире канала «112 Украина» сказала политический эксперт Елена Маркосян.

«Здесь логика работает очень жесткая, она прежде всего направлена на то, чтобы не было в информационном пространстве Украины альтернативной повестки. Поймите, что самое главное делали эти три телеканала – они выдавали свою повестку дня информационную, т. е. то, что реально интересовало людей», – сказала эксперт.

Она подчеркнула, что любое альтернативное мнение в средствах массовой информации мешает власти навязывать людям свою политически ангажированную повестку дня.

«Если вы посмотрите так называемые наши провластные каналы и любые СМИ, там есть своя повестка. Посмотрите "Украинскую правду", о чем они пишут, о чем они говорят. Вот это та повестка политическая, которая навязывается из вне. И вдруг появляется три телеканала, которые дают свою повестку дня, свою новостную ленту, и уже там не важно, кто пришел и что сказал, это уже вторично», – подчеркнула Елена Маркосян.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.