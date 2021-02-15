Власть во главе с Зеленским сама показывает, что единственной оппозицией считает Виктора Медведчука и "Оппозиционную платформу - За жизнь". Причем сегодня более 2/3 украинцев выступают союзниками Медведчука, потому что они против политики Зеленского. Об этом пишет в Facebook политический активист Михаил Чаплыга.

«Кто же поселил Путина в каждом подъезде? Утром читаю прекрасный пост моего коллеги о том, что глупо было называть всех, кто против Порошенковского «армовира» - агентами Кремля... Глупо было всех критиков компрадорского курса называть «ватниками»... Глупо было всех несогласных называть ФСБшниками... Глупо было всех, кто не отказался от своего прошлого, называть «пятой колонной»...» - утверждает активист.

«Глупо было нарекать идеологами «русского мира» всех, кто говорил здравые вещи», - добавляет автор.

По словам Чаплыги, Зеленский и Порошенко - это «близнецы-братья», потому что проводят одинаковую политику.

«И что имеем? Наши «записные патриоты» Зеленского-Порошенко собственноручно поселили Путина в каждом подъезде, поставили его подпись под каждой платежкой, авторизовали Путиным разрушение Медицины и Образования... Превратили 2\3 страны в «агентов кремля»... совокупно всех, кто критиковал власть и эту, и предыдущую... они и так близнецы-братья», - отмечает активист.

Чаплыга поясняет, что власть во главе с Зеленский воспринимает в качестве единственного реального оппозиционера только Медведчука, в то время, как Порошенко и Тимошенко наперегонки предлагают создать коалицию с фракцией “Слуга народа” в Верховной Раде.

«Это вы, декларируя борьбу со своим оппонентом, сделали Медведчука единственным реальным оппозиционером! Вы! Все так громко называли себя "оппозицией" и критиковали Зе, а как дошло до дележа страны - наперегонки помчались в коалиции... Кроме Медведчука и ОПЗЖ. Ну... так кто теперь единственная (по всем формальным признакам) оппозиция? Медведчук и ОПЗЖ. А после закрытия каналов еще и репрессируемая за политические взгляды оппозиция. Не?» - констатирует активист.

Чаплыга подчеркивает, что «продажа Родины» в исполнении Зеленского превратила большинство украинцев в союзников Медведчука.

«Это вы, славя продажу Родины англосаксам, сделали всех, кто против - агентами Кремля и вольными или невольными союзниками Медведчука и ОПЗЖ. Что, люди слепые? Не видят, что компрадоры местные и англосаксы разрушают страну и грабят как в последний день? Молчать? Нет! А если не молчишь - автоматом становишься сторонником Медведчука и ОПЗЖ. Остальные же слились в едином экстазе торговли Родиной», - возмущается активист.

«Ну... Так кто рука Кремля? Истинно говорю вам: и нарекут себя фашисты анти-фашистами...» - прогнозирует он.

Чаплыга приходит к выводу, что на сегодняшний день есть только одна оппозиционная партия.

«По факту на сегодня... уж найдите в себе силы это признать... по всем формальным признакам есть только одна репрессируемая оппозиция - ОПЗЖ с Медведчуком. И это вы, «записные патриоты» и Зеленский сделали это», - отмечает эксперт.

«По факту, теперь Путин живет в каждом подъезде, в каждой платежке и минимум 70% украинцев вашими руками стали его «адептами»... Выходит, что теперь «агент кремля» или «русского мира» - это здравомыслящий и критично настроенный гражданин, противостоящий диктатуре и правлению идиотов. Не? Живите теперь с этим», - заключает политический активист Михаил Чаплыга.