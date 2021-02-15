Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 22,7% определившихся с выбором украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 5-7 февраля.

На втором месте оказался бы пятый президент Петр Порошенко - 13,1% всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился.

На третьем месте – Юлия Тимошенко, с показателями соответственно 10,3% и 14,5%. Далее следуют Юрий Бойко (соответственно, 8,1% и 11,4%), Игорь Смешко (5,9% и 8,2%), Виктор Медведчук (3,7% и 5,1%), Владимир Гройсман (3,2% и 4,5%), Анатолий Гриценко (2,9% и 4,1%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

В КМИС отмечают, что этот опрос проведен методом телефонных интервью – метода, который может до некоторой степени влиять на результаты, поэтому при анализе этих результатов (и особенно сравнению с другими исследованиями) нужно внимательно учитывать этот аспект. В частности, респонденты, участвующие в телефонных опросах, более образованные и состоятельные, чем респонденты face-to-face опросов (например, людей с высшим образованием больше на 10%).