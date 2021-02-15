В шестую годовщину подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» приходится констатировать, что установления мира на Донбассе так и не удалось достичь. Минские соглашения не выполняются, Украина не демонстрирует готовности к поиску точек соприкосновения и ведению конструктивного диалога по вопросу урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины. При этом власть полностью игнорирует предложенный оппозицией План-концепцию, который позволит прекратить войну на Востоке Украины. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Парламентарий подчеркнул, что, к сожалению, у действующей власти нет политической воли для урегулирования конфликта, а ее риторика противоречит Минским соглашениям.

«Несмотря на уверения украинских властей, у официального Киева отсутствует политическая воля к разрешению конфликта и установлению мира на Востоке страны. Новая команда, вопреки предвыборным обещаниям, придя ко власти, взяла на вооружение риторику "партии войны", не соответствующую ни букве, ни духу Минских соглашений, признанных безальтернативными во всем мире», – сказал Медведчук.

Политик напомнил, что заместитель Генсекретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло назвала Минские соглашения единственным согласованным механизмом для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украине. В то же время, по мнению специального представителя главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, переговоры в контактной группе к настоящему времени зашли в тупик. О чем свидетельствуют и данные СММ ОБСЕ, согласно которым только в 2021 году было зафиксировано более 3 тыс. обстрелов на Донбассе. Всего же с 27 июля 2020 года, после установления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, зафиксировано свыше 8,6 тыс. случаев таких нарушений.

«На сегодняшний день партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" является единственной политической силой в Украине, которая предлагает конкретные шаги для выхода из кризиса на Востоке страны», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Также он уточнил, что разработанный ОПЗЖ План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины полностью соответствует Минским соглашениям и является эффективным инструментом для достижения мира в Украине.

«В частности, мы предлагаем возвращать не территории, а людей, обеспечив их безопасность. Для этого необходимо принятие закона об амнистии участников событий на Донбассе. Планом-концепцией предусмотрено предоставление широкой автономии этим территориям в строгом соответствии с действующей Конституцией Украины и создание особой экономической зоны, что позволило бы регионам развиваться и восстановить разрушенную инфраструктуру. Для этого также необходимо принятие ряда законов, в том числе закона о выборах в ОРДЛО, и внесение изменений в Конституцию Украины», – сообщил парламентарий.

Виктор Медведчук подчеркнул, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от власти прислушаться к озвученным предложениям и предпринять конкретные шаги для восстановления мира.

«Мы призываем все политические силы в парламенте объединиться вокруг вопроса возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, поддержать необходимые законодательные изменения и способствовать дальнейшему мирному развитию этих территорий в составе Украины», – заявил политик.

В заключение он отметил, что ОПЗЖ продолжает настаивать на четкой реализации «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» и призывает к скорейшему урегулированию ситуации на Донбассе ради мира и процветания всей Украины.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в формировании такой позиции нынешней власти – нежелании выполнять Минские соглашения и отсутствии политической воли для установления мира – главную роль сыграли Соединенные Штаты, которым выгодно, чтобы Украина оставалась плацдармом противостояния на границе с Россией.