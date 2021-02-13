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Закрытие украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK вызвало широкий резонанс. На санкции Зеленского отреагировали не только ведущие мировые средства массовой информации, но и Европарламент, который стал на защиту украинских журналистов и четко дал понять Президенту, что его действия политически мотивированны. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Парламентарий подчеркнул, что за первую неделю после введения санкций более чем 1200 средств массой информации со всего мира написали о том, что Президент Украины лишил лицензии три самых популярных телеканала в стане.

«Эту информацию опубликовали такие агентства, как Associated Press, Reuters, France Pressе, многие другие. И перепечатывают многие известные СМИ во всем мире, оценивая как одну, так и другую позицию», – отметил политик.

Также он сообщил, что показательной оценкой действиям украинского Президента должна стать резолюция Европарламента по результатам выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, где ситуации с санкциями отведено три отдельных пункта.

«Европарламент своей резолюцией встал на защиту журналистов, на которых сегодня нападают по науськиванию власти национал-радикалы, нападают на те каналы, которые действуют и поддерживают пострадавшие каналы… То есть там однозначная позиция, что закрывать каналы, как это сделал господин Зеленский в нарушение Конституции и законов (тем более в процедуре внесудебного рассмотрения, хотя есть процедура лишения и аннулирования лицензии в порядке, установленном законом в стране), неправильно и политически мотивированно», – сообщил Медведчук.

Нардеп подчеркнул, что с каждым днем раскрываются новые факты фальсификаций, что данные действия власти не соответствует закону, а указанных санкций вообще нет в законе о санкциях. Поэтому говорить о том, что санкции однозначно поддержаны, не приходится.

«Более того, за рубежом начинают понимать, что закон о санкциях действует только в отношении иностранных граждан и иностранных юридических лиц. А все компании, обладатели лицензии ‒ это украинские юридические лица, а собственник – гражданин Украины, народный депутат, оппозиционный политик. Поэтому не все так просто для власти», – сказал парламентарий.

В заключение он отметил, что своими незаконными действиям Президент Украины сделал хуже только себе и своей репутации.

«Зеленский сорвал з себя маску человека, который думает о людях, о донесении объективной информации, который вообще что-то думает для страны. Сегодня миллионы граждан узнали, что собой представляет Зеленский, в том числе и через подобные неправомерные его преступные действия по закрытию каналов», – резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.
ForUm

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