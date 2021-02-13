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Неспособность Президента Украины Владимира Зеленского выполнить свои основные предвыборные обещания привела к падению его рейтинга. На фоне этого введение санкций в отношении оппозиции и закрытие популярных телеканалов выглядит как покушение на свободу слова. Об этом написала ведущая турецкая газета Daily Sabah.

Издание подчеркивает, что телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK являются ведущими СМИ страны, но Украина не единственное государство на постсоветском пространстве, которое в эти дни прибегло к зачистке информационного пространства от «неудобных» медиа.

«Некоторые критики говорят, что этот шаг, предпринятый на следующий день после того, как еще одна бывшая советская республика, Латвия, закрыла несколько российских телеканалов, подавляет свободу слова», – отмечает турецкая газета.

Также уточняется, что, по словам Зеленского, телеканалы, в отношении которых были применены санкции, стоят на пути Украины в ЕС и к евроатлантической интеграции. Но, по мнению редакции газеты, за подобными действиями украинского Президента стоит желание главы государства скрыть свою несостоятельность на этом посту.

«Бывший комик Зеленский пришел к власти в 2019 году с обещанием прекратить войну на востоке Украины. Но его неспособность выполнить и это, и другие обязательства привела в последние месяцы к резкому падению рейтингов его и правящей партии», – пишет Daily Sabah.

Кроме того, издание цитирует председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука, который заявил журналистам, что и сами санкции в отношении оппозиционного депутата, и последовавшее за ними закрытие его телеканалов являются незаконными и будут обжалованы в суде.

Напомним, председатель Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что Зеленский не нашел возможности расправиться с неугодными политиками и СМИ в рамках правового поля, поэтому пошел на грубое нарушение закона и Конституции Украины.
ForUm

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