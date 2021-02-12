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Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Наши каналы не закрывали. Мы закрывали ихние». Это жалкое оправдание преступных и незаконных действий самого Президента, СНБОУ, контролируемых ими национал-радикальных организаций, многочисленных представителей власти и политических сил, не способных работать на развитие страны и видящих в политическом терроре, репрессиях и удушении свободы слова единственный путь к упрочению своей власти и влияния.

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK на постоянной основе смотрели миллионы граждан Украины. Многие из них являются и, мы уверены, останутся сторонниками партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», занимающей первое место среди партий, которых готовы поддержать украинцы. Согласно исследованию, проведенному «Украинской социологической группой» с 26 января по 2 февраля 2021 года, нашу партию готовы поддержать 25,7% граждан.

То есть миллионы украинцев, как минимум четверть населения нашей страны, Президент Зеленский называет «ихние», отделяя от правильных «наших». Реально же людей, осуждающих запрет телеканалов, уже сейчас намного больше, и их количество будет только расти. Сколько пройдет времени, пока в число «ихних» не войдет 73% украинцев или 99%?

Президент Зеленский, находясь под внешним влиянием США и став жертвой манипуляций ближайшего окружения, может верить, что он действует по принципу «разделяй и властвуй», стремясь ослабить своего единственного принципиального противника. Однако действия и риторика Президента направлены на разрушение законности, уничтожение правового государства и раскол общества.

Политика раскола и сегрегации общества, с восторгом унаследованная Зеленским от его предшественника Порошенко, направлена лишь на расправу с инакомыслящими, покрытие невероятной коррупции и ограбление населения, игнорирование жизненно важных потребностей граждан в сфере обеспечения медицинской защитой от коронавируса, а также права на свободное использование русского языка.

Именно за объективное освещение этих тем были закрыты телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. С точки зрения преступной власти, развернувшей террор против собственного народа, они действительно являются «ихними», то есть чужими. И могут с полным правом этим гордиться.
ForUm

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