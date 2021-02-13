также в разделеПолитика
В Офисе президента прокомментировали будущее заседание СНБО 6
Разумков: Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в «кнопкодавстве» 8
Козак: Маразм персональных санкций Зеленского очевиднее всего проявляется на бытовом уровне 16
Медведчук: Закрыл каналы, закрыл партии, закрыл страну – все это может закончиться для Зеленского обратной реакцией 61
Ермак: Нельзя скрывать, что на Донбассе есть погибшие и раненые 20
В «Слуге народа» заявили, что их нардеп поехал к Лукашенко как человек 22
Зеленский собирает СНБО, часть заседания будет закрытой 75
«Слуга народа» Шевченко и коммунист Симоненко посетили конференцию Лукашенко 18
ЕИБ выделит € 50 млн на закупку вакцин для украинцев 16
Козак: Все принадлежащие мне компании работают исключительно в рамках украинского законодательства 16
Медведчук: Европарламент стал на защиту украинских журналистов и четко указал Зеленскому на незаконность его санкций 71
Заявление ОПЗЖ: Для преступной власти, развернувшей террор против инакомыслящих, объективные СМИ являются «ихними», то есть чужими 12
Нардеп просит ОГП и ГБР проверить сокрытие Офисом Зеленского пребывания Татарова в должности 82
В КСУ обжаловали проведение выборов в Раду по пропорциональной системе 42
Боррель: Без выполнения Кремлем «Минска» нормализации отношений с РФ не будет 15
СМИ: Зеленский пытается конкурировать с Медведчуком 114
В ЕС назвали причину задержки по соглашению об «открытом небе» 17
Нардепу впервые в истории сообщили о подозрении за кнопкодавство 69
Если Украина желает продолжать процесс европейской интеграции, она должна соблюдать европейские стандарты свободы слова.

Об этом в комментарии Капиталу заявил член Европейского парламента Микулаш Пекса, раскритиковав введение внесудебных санкций против трех оппозиционных телеканалов, которые ассоциируют с председателем Политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

«Надзор за медиарынком всегда должен быть аполитичным. Все соответствующие решения должны приниматься независимым органом, а не правящими политиками», - заявил он.

Депутат признал, что право на свободу слова может конкурировать с некоторыми другими правами. Однако, в любом случае решения должны принимать не политики.

«Например, СМИ иногда приходится публиковать извинения после решения суда. Однако решение о применении корректирующих механизмов всегда должно быть за независимым надзорным органом», - убежден парламентарий.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет!» — сказал политик.

Также Медведчук предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги